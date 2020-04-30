Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) может возобновиться 8 июня, передает The Telegraph. Руководство лиги обсудит данный вариант с представителями клубов. Предполагается, что 18 мая клубы смогут вернуться к тренировкам.

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Гаджеты Core i9-10900K от Intel потребляет убийственные 250 Вт В Сети появились данные о реальном TDP процессоров Intel 10-го поколения, при этом выяснилось, что «середнячок» 10600К «кушает» на 23 Вт больше, чем самый прожорливый CPU 9-го поколения – 9900KS. 19

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Политика Посольство РФ призвало США не искажать факты Второй мировой В посольстве России в Вашингтоне просят Госдепартамент США отказаться от попыток искажения исторических фактов о Второй мировой войне. 19

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Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 9

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Общество Китай не допускает ВОЗ к расследованию по возникновению коронавируса Китайские власти отвечают отказом на просьбы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принять участие в расследовании относительно возникновения коронавируса нового типа, заявил представитель ВОЗ в Китае Годен Галеа. 2

Футбол «Ливерпуль» разочарован словами мэра о досрочном завершении сезона АПЛ Футбольный клуб "Ливерпуль" выразил разочарование по поводу комментария мэра Ливерпуля Джо Андерсона о судьбе сезона чемпионата Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.