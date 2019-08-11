с чего всё началось

Ранее Английская премьер-лига отложила матчи до 3 апреля. Из-за коронавируса также прерваны национальные чемпионаты в других странах. УЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Спорт день за днем

Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля

Общество В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.

Экономика «Московская биржа» сообщила о рекордном среднедневном объеме торгов в марте В марте 2020 года среднедневной объем торгов акциями на "Московской бирже" достиг рекордного уровня в 152,6 млрд рублей, в день в среднем совершалось по 1,7 млн сделок, сообщила биржа.

Здоровье Госдума приняла в I чтении проект о госрегулировании цен на лекарства Депутаты Государственной думы во вторник приняли в первом чтении законопроект, который даёт право правительству в случае возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты.

Энергетика Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.

Общество РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.

Общество Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Происшествия Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.

Здоровье Прокуратура назвала самые криминальные районы Тверской области В Твери самым криминальным оказался Московский район города. За два месяца здесь выявлено 115 человек, совершивших преступления.

Энергетика Китай намерен отказаться от российской нефти Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.

Здоровье Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.

Общество Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).