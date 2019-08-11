Коронавирус

ИзвестияИзвестияПаузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля

Ранее Английская премьер-лига отложила матчи до 3 апреля. Из-за коронавируса также прерваны национальные чемпионаты в других странах. УЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте
 турнира.
Газета.Ru09:25

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Возобновление чемпионата Англии отложено до мая

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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
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Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
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В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
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Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
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Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
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Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

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Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина

Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.
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Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках

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Авто

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Газета.Ru 10:03
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