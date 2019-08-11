Коронавирус
ИзвестияПаузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля
Ранее Английская премьер-лига отложила матчи до 3 апреля. Из-за коронавируса также прерваны национальные чемпионаты в других странах. УЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отложить розыгрыш чемпионата до конца апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.Газета.Ru09:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Экономика
«Московская биржа» сообщила о рекордном среднедневном объеме торгов в марте
В марте 2020 года среднедневной объем торгов акциями на "Московской бирже" достиг рекордного уровня в 152,6 млрд рублей, в день в среднем совершалось по 1,7 млн сделок, сообщила биржа.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Здоровье
Госдума приняла в I чтении проект о госрегулировании цен на лекарства
Депутаты Государственной думы во вторник приняли в первом чтении законопроект, который даёт право правительству в случае возникновении чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии ограничивать максимальные цены на лекарственные препараты.
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель
Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Общество
РФПИ получил одобрение на использование новых тестов на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) инвестировал в компанию «Медпромресурс», получившую от Росздравнадзора одобрение на применение на территории России новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса, говорится в сообщении фонда.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Экономика
ВТБ зафиксировал 30% рост объема покупок авиабилетов за последнюю неделю
Траты на доставку еды увеличились на 10%. При этом ажиотажа в продуктовых магазинах за неделю, с 10 по 16 марта, в ВТБ не зафиксировали.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Общество
Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса
Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Происшествия
Жительница Подмосковья обманула столичный банк на миллиард рублей
В Москве возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обманувшей один из столичных банков на миллиард рублей - жительница Подмосковья взяла кредит, предоставив поддельные документы.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Культура
Микки Рурк застрял в Латвии из-за коронавируса
Гаджеты
Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Здоровье
Прокуратура назвала самые криминальные районы Тверской области
В Твери самым криминальным оказался Московский район города. За два месяца здесь выявлено 115 человек, совершивших преступления.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове
Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Здоровье
Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина
Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.
Общество
Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую
Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Общество
Мантуров анонсировал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Общество
Основанный Чичваркиным фонд поддержки ФБК закрылся спустя три месяца
Лондонский Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства, который имеет прямое отношение к сбежавшему в Британию Евгению Чичваркину, закроется через три месяца.