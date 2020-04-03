Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВозобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок

Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
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с чего всё началось
Английская футбольная премьер-лига сообщила
 у себя на официальном сайте о продлении на неопределенный срок паузы в чемпионате в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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