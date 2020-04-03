с чего всё началось

Здоровье В Курганской области подтвержден второй случай заражения COVID-19 Медики проверяют около 100 контактных лиц В Курганской области зафиксирован второй случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Религия Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.

Авто Автомобили Toyota в России подорожали Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.

Общество В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.

Наука Первая вакцина от коронавируса прошла испытания В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Общество Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.

Политика Путин продлил нерабочий период на весь апрель Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.

Политика В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.