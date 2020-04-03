Коронавирус
Газета.RuВозобновление АПЛ перенесено на неопределенный срок
Возобновление Английской премьер-лиги (АПЛ) перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт лиги.
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Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Здоровье
В Курганской области подтвержден второй случай заражения COVID-19
Медики проверяют около 100 контактных лиц В Курганской области зафиксирован второй случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву с иконой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил объезд по Москве с молитвой об избавлении от "морового поветрия" - нового типа коронавируса COVID-19.
Происшествия
Суд арестовал генерала МВД Бирюкова по делу о коррупции
Заместитель начальника следственного департамента МВД Александр Бирюков был арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции.
Общество
Путин заявил о риске дефицита нефти на мировом рынке
Президент России Владимир Путин заявил, что после восстановления спроса мировая "нефтянка" может столкнуться с дефицитом ресурсов, за которым последует дефицит нефти.
Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Общество
В Липецкой области пострадавшие от коронавируса получают льготы
Липецк, 3 апреля 2020, 18:27 — REGNUM В Липецкой области до 12 тысяч рублей увеличили пособия по безработице, а те, кто претендует на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать по пять тысяч рублей.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
В оперштабе пояснили правила передвижения на автомобилях в Москве
Сотрудники правоохранительных органов имеют право останавливать передвигающегося на такси или личном транспорте гражданина для выяснения цели поездки в Москве.
Происшествия
Гулявший у реки житель Казани оштрафован на 15 000 рублей
В Татарстане право на выход из дома дают по SMS.
Здоровье
В районе Ульяновской области экстренно вводят режим особых ограничений
«Беспечность людей» в одном из районов вынудила власти ввести оперативно режим особых ограничений.
Общество
Суд вернул москвичу иск, оспаривающий указ о введении режима изоляции
Мосгорсуд вернул иск жителя столицы Дмитрия Кисиева к правительству Москвы, в котором он оспаривал законность требований изоляции.
Наука
Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Экономика
Какие новосибирские компании попали в список системообразующих
В обновленный перечень системообразующих предприятий России вошли несколько новосибирских компаний.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Против коронавируса губернатор Новосибирской области принял новые меры
С сегодняшнего дня проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия на территории региона – это, по сути, подготовка к 6 апреля, когда на работу выйдут специалисты промышленных предприятий и строительных компаний.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Политика
В Кремле назвали ситуацию в экономике беспрецедентной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе разных сценариев изменения ситуации в экономике из-за коронавируса.
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Космос
Китай запустит спутник связи, названный в честь Уханя
Специалисты китайской ракетно-космической отрасли запустят в апреле первые два спутника связи в рамках космического проекта Интернета вещей (IoT).
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации
В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Единоборства
Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Фергюсоном на UFC 249
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.