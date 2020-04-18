с чего всё началось

Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая. Такое мнение выразил в субботу министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая

Общество Онищенко предложил постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса Депутат Госдумы РФ, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса, при этом обезопасив людей из группы риска.

Транспорт На дорогах в Петербурге могут появиться десятки КПП В случае введения в Петербурге пропускного режима в целях борьбы с распространением коронавируса на городских дорогах могут появиться десятки контрольно-пропускных пунктов. 280

Общество Работающим россиянам старше 65 лет продлили больничные Электронные больничные оформят работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с режимом самоизоляции. 893

Политика США раскритиковали КНР за «хулиганское поведение» Вашингтон, 18 апреля 2020, 19:28 — REGNUM Власти Соединенных Штатов призвали Китай прекратить свое «хулиганское поведение» в Южно-Китайском море, об этом 18 апреля сообщает Reuters.

Здоровье В России опробовали новейший способ лечения коронавируса Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна опробовали способ лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в барокамере. 210

Общество 540 человек скончались от коронавируса в штате Нью-Йорк В штате Нью-Йорк число жертв нового типа коронавируса за сутки составило 540 человек. Об этом сообщает портал NewsDay.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 1,9K

Здоровье Названы проявляющиеся на коже симптомы коронавируса Кожную сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи назвали возможными симптомами коронавирусной инфекции. 168

Политика Жириновский потребовал арестов коммунистов Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал арестовывать коммунистов, если те устроят акцию у мавзолея на Красной площади в честь 150-летия со дня рождения Владимира Ленина. 4

Происшествия В Кировской области избили водителя и врача «скорой» Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля. 131

Футбол «Атлетико» претендует на Азмуна Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Corriere del Mezzogiorno.

Футбол Селюк призвал досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк дал интервью Sport24, в котором призвал досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса.

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 894

Общество Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму. 96

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 768