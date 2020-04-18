с чего всё началось

Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая. Такое мнение выразил в субботу министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая

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