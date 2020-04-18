Путешествия
ТАСССезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая. Такое мнение выразил в субботу министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
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с чего всё началось
«Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — сказал он в субботу, 18 апреля, в эфире телеканала NTV.Известия07:46
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Когда желанный отдых превратился в кошмар: как азиатские туристы выживают в Южной Америке
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 18:19
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:26, Ашберн
Комментарии
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Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
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