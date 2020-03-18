Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСезон в АПЛ могут доиграть без зрителей и на нейтральном поле

По информации The Sun, боссы АПЛ активно ищут возможности проведения оставшихся игр в сложившихся обстоятельствах. Источник пишет, что одним из вариантов может стать доигровка чемпионата при закрытых трибунах и на нейтральном поле.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле

Чемпионат00:18

В АПЛ оставшиеся матчи могут пройти без зрителей и на нейтральных полях

Спорт-Экспрессвчера в 23:45

Экс-игрок «Ливерпуля»: «Мы должны любыми способами доиграть сезон в АПЛ»

Soccer.ruвчера в 22:58

Сезон в АПЛ могут доиграть без зрителей и на нейтральном поле

Газета.Ru03:55

АПЛ может провести оставшиеся матчи на нейтральных стадионах без зрителей

Sport24.ru05:05

АПЛ может провести остаток сезона без зрителей на нейтральном поле

Metaratings02:31

СМИ: АПЛ рассматривает вариант проведения оставшихся матчей сезона на нейтральном поле

RT на русском01:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
Общество

Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
BFM.ru 06:23
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Происшествия

Суд вынес приговор участникам массовой драки на Хованском кладбище

RT на русском 07:22
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков

Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
News.ru 08:13
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Общество

Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Газета.Ru 05:38
Шоу-бизнес

В Лондоне Ольге Куриленко отказали в госпитализации с коронавирусом

Газета.Ru 01:49
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Ведомости 06:49
Общество

Писатель Эдуард Лимонов скончался

Слово и Дело вчера в 13:31
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 07:36
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
Политика

Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и уголь из РФ

Киев, 18 марта 2020, 15:03 — REGNUM Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и на уголь из России, сообщило 18 марта информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 08:03
Общество

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов подтвердил наличие у него коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Обозреватель».
Lenta.ru 07:45
Происшествия

Выборгские таможенники не пустили в Россию радиоактивный самолёт

На таможенном посту МАПП Торфяновка сотрудники Выборгской таможни не впустили на территорию России гражданский самолёт с повышенным уровнем радиации.
Реквизит 03:37
Авто

Hyundai представил новый седан Elantra

Компания Hyundai провела онлайн-премьеру седана Elantra нового, седьмого по счету поколения.
Движок 06:48
Шоу-бизнес

11-летняя дочь Юлии Барановской порадовала жюри танцевального шоу

В особенности выступление 11-летней дочери Юлии Барановской пришлось по душе Алле Сагаловой, а известная певица Вера Брежнева порекомендовала юной участнице передачи еще потренироваться.
OAnews 16 марта в 12:23
Наука

Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток

Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
МонаВиста вчера в 14:47
Авто

Ford отзывает в России 18 тысяч 448 автомобилей

Говорит Москва 05:58
Здоровье

Минздрав сообщил о состоянии пензячки, больной коронавирусом

1pnz.ru 02:48
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Экономика

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей в апреле

Создаваемая Банком России система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам круглосуточно и мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.
Город N (Ростов) 05:15
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Чаще всего заражаются коронавирусом обладатели второй группы крови.
ToDay News Ufa вчера в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное