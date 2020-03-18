По информации The Sun, боссы АПЛ активно ищут возможности проведения оставшихся игр в сложившихся обстоятельствах. Источник пишет, что одним из вариантов может стать доигровка чемпионата при закрытых трибунах и на нейтральном поле.

Сезон в АПЛ могут доиграть без зрителей и на нейтральном поле

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