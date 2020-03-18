Коронавирус
Газета.RuСезон в АПЛ могут доиграть без зрителей и на нейтральном поле
По информации The Sun, боссы АПЛ активно ищут возможности проведения оставшихся игр в сложившихся обстоятельствах. Источник пишет, что одним из вариантов может стать доигровка чемпионата при закрытых трибунах и на нейтральном поле.
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Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ из России вводятся с 20 марта.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков
Распространение ложной информации о пандемии коронавируса в СМИ и информационных ресурсах в Интернете, которые работают на территории России, преследуется по закону.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Общество
Писатель Эдуард Лимонов скончался
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Политика
Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и уголь из РФ
Киев, 18 марта 2020, 15:03 — REGNUM Правительство Украины ввело пошлины на электроэнергию и на уголь из России, сообщило 18 марта информационное агентство «Укринформ».
Общество
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов подтвердил наличие у него коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Обозреватель».
Происшествия
Выборгские таможенники не пустили в Россию радиоактивный самолёт
На таможенном посту МАПП Торфяновка сотрудники Выборгской таможни не впустили на территорию России гражданский самолёт с повышенным уровнем радиации.
Авто
Hyundai представил новый седан Elantra
Компания Hyundai провела онлайн-премьеру седана Elantra нового, седьмого по счету поколения.
Шоу-бизнес
11-летняя дочь Юлии Барановской порадовала жюри танцевального шоу
В особенности выступление 11-летней дочери Юлии Барановской пришлось по душе Алле Сагаловой, а известная певица Вера Брежнева порекомендовала юной участнице передачи еще потренироваться.
Наука
Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток
Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
Авто
Ford отзывает в России 18 тысяч 448 автомобилей
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Экономика
Сбербанк подключится к системе быстрых платежей в апреле
Создаваемая Банком России система быстрых платежей (СБП) — сервис, который позволяет физическим лицам круглосуточно и мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.
Наука
Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови
Чаще всего заражаются коронавирусом обладатели второй группы крови.