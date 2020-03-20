Коронавирус
MetaratingsСезон в АПЛ могут доиграть при пустых трибунах
Руководство английской Премьер-лиги может возобновить текущий сезон при условии, что все игры будут сыграны без зрителей. По имеющейся информации, клубы АПЛ хотят продолжит текущий сезон и готовы играть при пустых трибунах, если ситуация с распространением коронавируса не изменится.
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Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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Владелец хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников рассказал о том, как обстоят дела у клуба, который в сезоне-2013/14 выступал в КХЛ.
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Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
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Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
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Общество
Карантин помог очистить воду в каналах Венеции
Вода в каналах Венеции очистилась из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщает The Art Newspaper.
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Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Реплика Ганапольского: Памфилова себя уже не контролирует
По вашему призыву и с вашим согласием и с вашими пинками, граждане пойдут хватать короновирус на избирательные участки, голосуя за ничто! - потому что всё уже легитимно, то есть решено.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
23 марта ТАСС опубликует целый фильм, куда войдут вышедшие серии и новые выпуск.
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Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
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Политика
Помпео обвинил Россию, КНР и Иран в дезинформации по коронавирусу
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн
Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн.
Здоровье
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«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик
Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Армия и оружие
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма
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