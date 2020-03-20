Руководство английской Премьер-лиги может возобновить текущий сезон при условии, что все игры будут сыграны без зрителей. По имеющейся информации, клубы АПЛ хотят продолжит текущий сезон и готовы играть при пустых трибунах, если ситуация с распространением коронавируса не изменится.

Сезон в АПЛ могут доиграть при пустых трибунах

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