Коронавирус

MetaratingsMetaratingsСезон в АПЛ могут доиграть при пустых трибунах

Руководство английской Премьер-лиги может возобновить текущий сезон при условии, что все игры будут сыграны без зрителей. По имеющейся информации, клубы АПЛ хотят продолжит текущий сезон и готовы играть при пустых трибунах, если ситуация с распространением коронавируса не изменится.
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Сезон в АПЛ возобновится не раньше мая

Газета.Ru16:09

The Independent: Сезон в АПЛ может быть доигран при пустых трибунах

Советский спорт12:02

Сезон в английской премьер-лиге могут доиграть без зрителей

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Сезон в АПЛ могут доиграть при пустых трибунах

Metaratings10:14

АПЛ может быть доиграна при пустых трибунах

Soccer.ru09:58
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