Коронавирус
Матч ТВСезон в Аргентине завершится досрочно
Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что сезон-2019/20 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью TNT Sports.
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Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Политика
Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается.
РБК 19:54
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Политика
Первый и последний. Социологи сравнили рейтинги Мишустина и Медведева
Социологи отмечают, что перед отставкой правительства Медведева (опрос проводился 9-12 января 2020 года) премьеру доверяли 38,3% респондентов, не доверяли – 56,1%.
Давыдов.Индекс 13:49
Энергетика
Saxo Bank предупредил о риске нового «обнуления» нефти
Давление на рынке нефти будет сохраняться еще ближайшие 4-6 недель, возможно очередное падение котировок до нулевых отметок, заявил глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.
ФАН 18:42
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Здоровье
Найдено средство от смертельного симптома коронавируса
Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.
Lenta.ru 18:44
Общество
В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году.
RT на русском 08:35
Транспорт
Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено
Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
Общество
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 17:51
Футбол
«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР на ЧМ-1970
Уже на этой неделе популярный канал включил в эфирную сетку матчи первенства мира 1970 года.
Sport.ru 15:13
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru 25 апреля в 08:33
Гаджеты
Глава Huawei: «Нашей ОС понадобится не более 300 лет, чтобы догнать Apple и Google»
Huawei, будучи отлученной от сервисов Google, начала выживать собственными силами – при помощи фирменного каталога приложений AppGallery.
iXBT.com 03:10
Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс 05:17
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
ТАСС вчера в 20:57
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Наука
Неприятный сюрприз: чем новый коронавирус удивил учёных
Возбудитель COVID-19 — вирус SARS-CoV-2 — тоже появился в Китае и тоже передался человеку через животных, а изначальным источником вируса в обоих случаях была летучая мышь.
Популярная механика 05:17
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Учебный боевой поход Военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» вызвал насмешки у пользователей Сети.
Военное дело вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Тодоренко осудили после слов о домашнем насилии
Телеведущая Регина Тодоренко вызвала гнев пользователей Сети своими заявлениями о проблемах домашнего насилия.
ФАН 24 апреля в 18:40