Коронавирус

Матч ТВМатч ТВСезон в Аргентине завершится досрочно

Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что сезон-2019/20 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил в интервью TNT Sports.
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Клуб Марадоны останется в высшей лиге, так как в Аргентине отменят вылет на два сезона

Sports.ru17:30

Сезон в Аргентине завершится досрочно

Матч ТВ16:26

Сезон в Аргентине завершен досрочно. Команды два года не будут вылетать из элиты

Спорт-Экспресс14:37

Чемпионат Аргентины завершен из-за пандемии коронавируса

Metaratings15:34

Сезон в Аргентине завершат досрочно. Клубы два года не будут вылетать из элитного дивизиона

Sport24.ru15:19

Сезон в чемпионате Аргентины из-за пандемии коронавируса досрочно завершён

Чемпионат15:02

Чемпионат Аргентины по футболу будет завершен досрочно

Советский спорт16:15
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Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
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Политика

Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране улучшается.
РБК 19:54
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Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
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Экономика

В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России

"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
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Политика

Первый и последний. Социологи сравнили рейтинги Мишустина и Медведева

Социологи отмечают, что перед отставкой правительства Медведева (опрос проводился 9-12 января 2020 года) премьеру доверяли 38,3% респондентов, не доверяли – 56,1%.
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Энергетика

Saxo Bank предупредил о риске нового «обнуления» нефти

Давление на рынке нефти будет сохраняться еще ближайшие 4-6 недель, возможно очередное падение котировок до нулевых отметок, заявил глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.
ФАН 18:42
Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
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Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Газета.Ru 19:18
Здоровье

Найдено средство от смертельного симптома коронавируса

Медики во Франции нашли средство от смертельного симптома коронавируса в ходе клинических испытаний.
Lenta.ru 18:44
Происшествия

В ДТП на юге Сахалина пострадали водитель и пассажир грузовика

Сахалин.Инфо 19:05
Общество

В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году.
RT на русском 08:35
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Транспорт

Движение по мосту через Зею в Благовещенске ограничено

Проезд на мост через реку Зея на выезде из Благовещенска временно ограничен из-за проблем с дорожным полотном, сообщает пресс-служба администрации амурской столицы.
ИА Порт Амур вчера в 00:19
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
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Общество

В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус

Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 17:51
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Футбол

«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР на ЧМ-1970

Уже на этой неделе популярный канал включил в эфирную сетку матчи первенства мира 1970 года.
Sport.ru 15:13
Политика

На сколько дней продлят в России режим самоизоляции

Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
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Политика

Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП

«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
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Общество

«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов

Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
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Шоу-бизнес

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом

Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru 25 апреля в 08:33
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Гаджеты

Глава Huawei: «Нашей ОС понадобится не более 300 лет, чтобы догнать Apple и Google»

Huawei, будучи отлученной от сервисов Google, начала выживать собственными силами – при помощи фирменного каталога приложений AppGallery.
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Авто

Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий

В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Общество

Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»

Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
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Общество

В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией

Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
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Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
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Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда

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Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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Наука

Неприятный сюрприз: чем новый коронавирус удивил учёных

Возбудитель COVID-19 — вирус SARS-CoV-2 — тоже появился в Китае и тоже передался человеку через животных, а изначальным источником вируса в обоих случаях была летучая мышь.
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Учебный боевой поход Военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс» вызвал насмешки у пользователей Сети.
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Тодоренко осудили после слов о домашнем насилии

Телеведущая Регина Тодоренко вызвала гнев пользователей Сети своими заявлениями о проблемах домашнего насилия.
ФАН 24 апреля в 18:40
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