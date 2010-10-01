Коронавирус

Sports.ruSports.ruСезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно

РФС изучает вариант с досрочным завершением сезона в первенствах Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ. На подобные меры организация может пойти в случае, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не появится конкретика по срокам возобновления сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны

Soccer.ru15:36

Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно, в этом случае «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ

Советский спорт15:31

Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть прекращены досрочно

Матч ТВ12:50

ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезон из-за коронавируса

Metaratings15:46

Источник: ФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезон

RT на русском15:14

Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут не доиграть, «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ досрочно

Спорт день за днем13:40

Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно

Sports.ru14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Общество

Премьер Италии объявил о смягчении карантина

Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
14
Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
21
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
60
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5K
Армия и оружие

Тульские десантники отмечают 76-летие со дня образования 106-й ВДД

MySLO.ru 15:00
Здоровье

В больницах Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом

В больницах города Ухань, который считается эпицентром начала пандемии COVID-19, нет ни одного пациента с коронавирусом.
Pravda.Ru 04:08
106
Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

РБК 16:04
1
Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
480
Наука

Геологи пересмотрели сроки начала тектонической активности Земли

Pravda.Ru 23 апреля в 14:55
1
Происшествия

Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий

На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
71
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи

Российская газета 11:06
711
Общество

Умер известный журналист Джульетто Кьеза

BFM.ru 09:49
273
Здоровье

Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса

Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
17
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
1K
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
2,7K
Общество

Кадыров описал ситуацию с коронавирусом в Чечне

Ситуация с распространением коронавируса в Чечне остается стабильной, написал 26 апреля глава республики Рамзан Кадыров в своем микроблоге в Twitter.
ИА Красная Весна 14:07
Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
6
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
837
Общество

Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая

«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 14:16
3
Армия и оружие

Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

Российская газета 05:12
2
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,7K
Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
113
Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
782
Политика

В КНДР опровергают слухи о смерти Ким Чен Ына

Пхеньян, 26 апреля 2020, 01:30 — REGNUM Сообщения в прессе о смерти лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности, заявил 25 апреля глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос.
REGNUM вчера в 18:30
248
Общество

В МЧС РФ рассказали, в каких случаях можно нарушить режим самоизоляции

Рекомендации по соблюдению режима самоизоляции выпустил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ, 26 апреля сообщает пресс-служба МЧС РФ.
ИА Красная Весна 00:49
683
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
2,7K
Здоровье

Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса в регионе

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье, 26 апреля, заявил, что врачи городской больницы №4 Улан-Удэ спровоцировали вспышку коронавирусной инфекции в регионе.
Известия 14:13
147
Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
3
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
838
Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 13:31
543
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Футбольная национальная лига
Некоммерческая организация, входящая в структуру Российского футбольного союза и отвечающая за проведение второго по рангу футбольного турнира России, начиная с сезона 2011/12.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное