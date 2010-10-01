Коронавирус
Vprognoze.ruСезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
Отмечается, если сезон в ФНЛ будут досрочно завершен, то первые два клуба, которые финишируют в турнирной таблице, смогут подняться в РПЛ. Также рассматриваются несколько вариантов по переходам из ПФЛ в ФНЛ и обратно. Футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта.
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Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно, в этом случае «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ
Советский спортвчера в 15:31
«Матч ТВ»: две лидирующие команды ФНЛ выйдут в РПЛ при досрочном завершении сезона
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 16:58
Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут не доиграть, «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ досрочно
Спорт день за днемвчера в 13:40
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
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