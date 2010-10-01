Коронавирус
Vprognoze.ruСезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
Отмечается, если сезон в ФНЛ будут досрочно завершен, то первые два клуба, которые финишируют в турнирной таблице, смогут подняться в РПЛ. Также рассматриваются несколько вариантов по переходам из ПФЛ в ФНЛ и обратно. Футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта.
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Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно, в этом случае «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ
Советский спортвчера в 15:31
«Матч ТВ»: две лидирующие команды ФНЛ выйдут в РПЛ при досрочном завершении сезона
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 16:58
Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут не доиграть, «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ досрочно
Спорт день за днемвчера в 13:40
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Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Культура
Оперный фестиваль в Савонлинне в 2020 году отменен
Оперный фестиваль в Савонлинне в 2020 году будет отменен. Следующий смотр пройдет в 2021 году.
Россия – Культура вчера в 04:25
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Происшествия
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 227 человек
Число выявленных больных, зараженных коронавирусом в Бурятии, за сутки увеличилось на 18 человек и достигло 227, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 22:55
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания вчера в 05:50
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском вчера в 06:54
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей
Ранее специалисты предлагали пользователям, столкнувшимся с перечисленными проблемами, удалить последнее обновление.
Astera вчера в 22:18
Общество
В Волгограде включили сайт по выдаче цифровых пропусков
25 апреля в Волгограде открыли сайт выдачи цифровых пропусков.
Московский Комсомолец вчера в 08:16
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Здоровье
Роспотребнадзор открыл горячую линию по питанию во время самоизоляции
Роспотребнадзор в понедельник открыл горячую линию по вопросам организации правильного питания в период самоизоляции.
Известия вчера в 22:03
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
Происшествия
Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии
Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 01:23
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Интернет
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra вчера в 13:29
Экономика
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
ГТРК Алания вчера в 07:58
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Транспорт
В Благовещенске мост через Зею закрыли для грузовиков на две недели
В Благовещенске на одном из пролетов моста через реку Зея просела плита перекрытия, сообщает пресс-служба администрации города.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Патриарх Кирилл отправил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл отправил в область Апулия (Италия) 8 тонн медицинских материалов, включая маски, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
URA.Ru 24 апреля в 21:26
Шоу-бизнес
Анна Кошмал: с актерами «Сватов-7» меня больше ничего не связывает
Что касается выхода на экраны седьмого сезона сериала «Сваты», то она по-прежнему остается неизвестной.
Privet-Rostov.ru вчера в 03:27
Культура
Юрий Дудь выпустил фильм про Кремниевую долину
Журналист Юрий Дудь выпустил на своем Youtube-канале фильм о жизни и работе русскоязычных в Кремниевой долине в США.
Московский Комсомолец 24 апреля в 03:29