Коронавирус
Vprognoze.ruСезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
Отмечается, если сезон в ФНЛ будут досрочно завершен, то первые два клуба, которые финишируют в турнирной таблице, смогут подняться в РПЛ. Также рассматриваются несколько вариантов по переходам из ПФЛ в ФНЛ и обратно. Футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта.
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«Матч ТВ»: две лидирующие команды ФНЛ выйдут в РПЛ при досрочном завершении сезона
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