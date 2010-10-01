Коронавирус
Vprognoze.ruСезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочно
Отмечается, если сезон в ФНЛ будут досрочно завершен, то первые два клуба, которые финишируют в турнирной таблице, смогут подняться в РПЛ. Также рассматриваются несколько вариантов по переходам из ПФЛ в ФНЛ и обратно. Футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта.
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с чего всё началось
Как стало известно matchtv.ru, в РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ. Это может произойти, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не будет ясности с конкретными сроками возобновления сезона.Матч ТВвчера в 12:50
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