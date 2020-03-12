Коронавирус
BetOnНБА остановила сезон из-за коронавируса, НХЛ продолжает играть
НБА остановила сезон на неопределенный срок с 12 марта из-за коронавируса после того, как у игрока команды «Юта Джаз» был положительный текст на инфекцию COVID-19.
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«Гретцки среди вирусов». Сезон НХЛ остановят, Овечкин не успеет забить 50 голов?
Чемпионатвчера в 03:00
НХЛ пока не объявила остановку сезона. Но сегодня вечером, скорее всего, это случится
Sports.ruвчера в 05:01
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:11, Ашберн
Комментарии
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За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Чемпионат Испании по футболу приостановлен на две недели из-за распространения коронавируса, сообщает Marca.
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Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
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В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
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Предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция), сторон конфликта», то есть Донбасса.
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«Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2. Счет открыли «горняки».
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"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой очередной стихотворный опус, который на этот раз оказался посвящен поправкам в Конституцию, позволяющим Владимиру Путину вновь участвовать в выборах президента в 2024 году.