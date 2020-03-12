Коронавирус

BetOnBetOnНБА остановила сезон из-за коронавируса, НХЛ продолжает играть

НБА остановила сезон на неопределенный срок с 12 марта из-за коронавируса после того, как у игрока команды «Юта Джаз» был положительный текст на инфекцию COVID-19.
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