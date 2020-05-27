Чемпионат РФ по футболу могут возобновить с болельщиками на трибунах. Переговоры об этом с российскими властями в данный момент ведет РФС. Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Сезон в РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах

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