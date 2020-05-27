Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportСезон в РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах

Чемпионат РФ по футболу могут возобновить с болельщиками на трибунах. Переговоры об этом с российскими властями в данный момент ведет РФС. Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".
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Клубы убеждают, что РПЛ надо вернуть со зрителями. «Спартак» будет шить маски, «Локо» – слушать президента, ЦСКА – спасать от скуки

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Чемпионат России по футболу может продолжиться со зрителями на трибунах

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«Для Федуна и Гинера матчи со зрителями — единственный источник доходов». Мутко о предложении доиграть матчи сезона с болельщиками

Спорт-Экспресс10:45
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