Стоит отметить, что этот вопрос стал обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин объявил о прохождении пика пандемии в стране. Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.

Спорт день за днем

Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах

Спорт день за днем

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 1,7K

Политика В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля. 3

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 53

Здоровье Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. 108

Политика Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 1,7K

Гаджеты Samsung представила дебетовую карту Samsung Money с кешбеком Компания Samsung в партнёрстве с технологической компанией SoFi, занимающейся разработками программ для учёта финансов, представила пластиковою дебетовую карту Samsung Money с функцией кешбека и поддержкой бесконтактной оплаты. 1

Здоровье Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову. 607

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора. 6

Общество Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.

Общество В дневнике офицера СС нашли данные о спрятанном нацистами золоте По данным специалистов, найденный дневник принадлежал Эгону Олленхауэру — офицеру СС, которому по приказу фюрера Германии Адольфа Гитлера было поручено спрятать нацистские сокровища, чтобы до них не добрались советские войска.

Политика Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно всем пользователям После долгих месяцев слухов, утечек, выпуска множества сборок для участников программы Windows Insider, майское обновление Windows 10, также известное как версия 2004, наконец-то доступно для всех желающих. 38

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 91

Футбол Давид Луис собирается покинуть «Арсенал» "Арсенал" не собирается продлевать контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает Sky Sports.По информации источника, руководство "канониров" собирается ограничить расходы команды из-за отсутствия доходов от Лиги чемпионов и кризиса, вызванного пандемией коронавируса.