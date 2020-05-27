Коронавирус
Газета.RuЧемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах
Стоит отметить, что этот вопрос стал обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин объявил о прохождении пика пандемии в стране. Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
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Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 09:04
Гаджеты
Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
3DNews вчера в 05:11
Политика
В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля.
REGNUM 07:59
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Здоровье
Около 80% российских врачей не доверяют статистике смертности от коронавируса
Согласно опросу компаний RNC Pharma и «Доктор на работе» 78% российских врачей сомневаются в официальных данных, связанных со смертностью от коронавируса.
Live24 14:05
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
Политика
Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 14:31
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Гаджеты
Samsung представила дебетовую карту Samsung Money с кешбеком
Компания Samsung в партнёрстве с технологической компанией SoFi, занимающейся разработками программ для учёта финансов, представила пластиковою дебетовую карту Samsung Money с функцией кешбека и поддержкой бесконтактной оплаты.
3DNews 11:27
Здоровье
Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков
Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
Ведомости вчера в 09:44
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
Общество
Экс-главе Закарпатья Москалю стало плохо в прямом эфире
Бывшему главе Закарпатской и Луганской областей Украины Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире украинского телеканала NewsOne, ему вызывали скорую.
Взгляд.ру 12:40
Политика
Украинский посол пожаловался на «пощечину» от Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы немецких политиков снять санкции с России.
РИА Новости 04:51
Общество
В дневнике офицера СС нашли данные о спрятанном нацистами золоте
По данным специалистов, найденный дневник принадлежал Эгону Олленхауэру — офицеру СС, которому по приказу фюрера Германии Адольфа Гитлера было поручено спрятать нацистские сокровища, чтобы до них не добрались советские войска.
URA.Ru 11:55
Экономика
В Калининградской области остановлен оборот мебельных предприятий
В результате оборот мебельных предприятий практически остановлен. Косвенно отрасль очень сильно пострадала.
Прибыль RU 12:10
Политика
Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы
Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
ТАСС 14:33
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно всем пользователям
После долгих месяцев слухов, утечек, выпуска множества сборок для участников программы Windows Insider, майское обновление Windows 10, также известное как версия 2004, наконец-то доступно для всех желающих.
3DNews 14:47
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 25 мая в 11:25
Армия и оружие
Неизвестные напали на колонну американских военных в Сирии
Аргументы и Факты вчера в 19:40
Футбол
Давид Луис собирается покинуть «Арсенал»
"Арсенал" не собирается продлевать контракт с защитником Давидом Луисом, сообщает Sky Sports.По информации источника, руководство "канониров" собирается ограничить расходы команды из-за отсутствия доходов от Лиги чемпионов и кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Soccer.ru 13:40
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 11:52