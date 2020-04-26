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Газета.RuСезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами
Футбольный сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами, сообщает ESPN. Об этом проинформировал глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. Финал Кубка Франции "ПСЖ" — "Сент-Этьен" может состояться 13 или 20 июня, а через три дня будет сыгран финал Кубка лиги "ПСЖ" — "Лион".
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Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами с участием «ПСЖ»
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