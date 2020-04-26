Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами

Футбольный сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами, сообщает ESPN. Об этом проинформировал глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. Финал Кубка Франции "ПСЖ" — "Сент-Этьен" может состояться 13 или 20 июня, а через три дня будет сыгран финал Кубка лиги "ПСЖ" — "Лион".
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Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами с участием «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 23:26

Футбольный сезон во Франции возобновят двумя кубковыми финалами

ProstoProSport01:12

Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами

Газета.Ru00:15

Матчи во Франции намерены возобновить двумя финалами кубков в июне

Bookmaker-ratings.ru01:21

Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Сезон во Франции могут возобновить в середине июня двумя кубковыми финалами с участием «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 15:43
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Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Российская газета вчера в 22:21
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
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Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
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Общество

В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу

В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com вчера в 08:05
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Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией

Махачкалинские известия вчера в 13:41
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
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Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
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Общество

В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Алтай за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:27
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 24 апреля в 07:16
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Общество

В Саратовской области еще 40 человек заболели коронавирусом

На 26 апреля в Саратовской области у 305 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них 34 — выздоровели, 2 — скончались.
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Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 24 апреля в 12:18
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Авто

Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене

Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
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Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве

В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
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Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

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Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
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Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
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Здоровье

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
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Общество

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Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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Шоу-бизнес

Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова

Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Экономика

Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса

Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова

Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
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Общество

В Волгоградской области начал работу сайт по выдаче цифровых пропусков

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», для получения цифрового пропуска волгоградцы могут воспользоваться сайтом пропуск34.рф или обратиться на горячую линию, если у них нет возможности оформить пропуск самостоятельно.
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В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

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Футбол

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На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло на 27 человек

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ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
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Происшествия

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С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
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Общество

В Кузбассе в двух новых городах обнаружили коронавирус

За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
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