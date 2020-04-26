Коронавирус
Газета.RuСезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами
Футбольный сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами, сообщает ESPN. Об этом проинформировал глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. Финал Кубка Франции "ПСЖ" — "Сент-Этьен" может состояться 13 или 20 июня, а через три дня будет сыгран финал Кубка лиги "ПСЖ" — "Лион".
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Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами с участием «ПСЖ»
Чемпионатвчера в 23:26
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 22:21
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%
Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
Общество
Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки на дачу
В введенных новых правилах сообщается, что можно посещать сады и огороды, однако для этого необходимо взять с собой личные документ.
Kursk.com вчера в 08:05
Единоборства
Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией
Махачкалинские известия вчера в 13:41
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru вчера в 08:47
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа
Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
Общество
В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Алтай за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:27
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 24 апреля в 07:16
Общество
В Саратовской области еще 40 человек заболели коронавирусом
На 26 апреля в Саратовской области у 305 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них 34 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 02:27
Финансы
Россияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 24 апреля в 12:18
Авто
Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене
Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
Общество
Статистика по коронавирусу на 25 апреля: 5966 новых случаев в России, 2612 — в Москве
В России за последние сутки было зафиксировано 5966 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 25 апреля достигло 74588.
Свободная Пресса вчера в 06:25
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Здоровье
Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах
Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Шоу-бизнес
Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова
Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.
OvideO.ru вчера в 15:22
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Экономика
Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса
Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Татьяна Навка бросила Александра Жулина ради Марата Башарова
Марат Башаров на съёмках шоу «Секрет на миллион» рассказал о «любовном треугольнике» с Татьяной Навкой и Александром Жулиным.
Актуальные Новости 00:34
Общество
В Волгоградской области начал работу сайт по выдаче цифровых пропусков
Как сообщает «НовостиВолгограда.ру», для получения цифрового пропуска волгоградцы могут воспользоваться сайтом пропуск34.рф или обратиться на горячую линию, если у них нет возможности оформить пропуск самостоятельно.
НовостиВолгограда.ру 02:00
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 7170 случаев коронавируса, 187 летальных, 504 пациента выздоровели.
Украина.ру 23 апреля в 02:42
Футбол
Подруга Роналду показала горячую тренировку во время карантина
Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, показала свою тренировку во время карантина, веденного из-за пандемии коронавируса.
Sport24.ru вчера в 18:59
Здоровье
На Ставрополье число заболевших коронавирусом выросло на 27 человек
Число заболевших коронавирусом в Ставропольском крае за сутки увеличилось на 27 и достигло 385, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
РИА Новости вчера в 02:25
Армия и оружие
ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
Газета.Ru 01:50
Происшествия
Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
Общество
В Кузбассе в двух новых городах обнаружили коронавирус
За сутки выявлено более 20 пациентов больных коронавирусом. Больше всего заболевших в Кемерове.
ВашГород.ру вчера в 00:57