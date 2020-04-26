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Газета.RuГазета.RuСезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами

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Футбольный сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами, сообщает ESPN. Об этом проинформировал глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре. Финал Кубка Франции "ПСЖ" — "Сент-Этьен" может состояться 13 или 20 июня, а через три дня будет сыгран финал Кубка лиги "ПСЖ" — "Лион".
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Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами

Газета.Ru00:15

Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами с участием «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 23:26

Сезон во Франции могут возобновить в июне двумя кубковыми финалами

Спорт-Экспрессвчера в 23:15

Сезон во Франции могут возобновить в середине июня двумя кубковыми финалами с участием «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 15:43
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Наука

Создан прозрачный полупроводник

Сотрудники Токийского университета представили новый материал — тонкие пленки оксида олова с включениями тантала, — который обладает одновременно прозрачностью для видимых и инфракрасных лучей и достаточно хорошо проводит электричество.
Индикатор 23 апреля в 06:44
Общество

В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
РИА Новости 00:38
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
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Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа 24 апреля в 07:51
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Общество

Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме

По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости вчера в 19:29
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
1,3K
Общество

В России приняли закон о выплатах семьям с безработными

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор 24 апреля в 12:00
4
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
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Биатлон

Украинский биатлонист Пидручный обвинил Россию в поддержке допинга

Украинский биатлонист чемпиона мира Дмитрий Пидручный в интервью Tribuna.com выступил с критикой российских спортсменов и чиновников, которые, по его мнению, поддерживают систему употребления допинга.
ProstoProSport вчера в 07:01
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Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 24 апреля в 09:23
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
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Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
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Армия и оружие

Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

RT на русском вчера в 11:58
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Политика

Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РИА Новости вчера в 23:07
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы

Знаменитость спросила по поводу дня рождения внучки и поздравления в театре.
iReactor 24 апреля в 02:31
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Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 24 апреля в 02:02
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Общество

Вывозной рейс с россиянами прибыл на Камчатку из Таиланда

Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из Бангкока с россиянами на борту приземлился в аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
ТАСС вчера в 23:13
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Происшествия

На западе Москвы произошел пожар в автосервисе

РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv вчера в 04:08
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Технологии

Nvidia проведет конференцию Get Amped на YouTube 14 мая

Технокомпания Nvidia намерена провести конференцию Get Amped 14 мая.
iReactor вчера в 22:43
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
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Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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Здоровье

В Приамурье вернули в больницу сбежавшего амурчанина с COVID-19

В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Единоборства

Тактаров пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову

Бывший боец UFC Олег Тактаров пожелал здоровья тренеру и отцу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 17:50
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