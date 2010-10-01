В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ. Такой вариант возможен, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не будет ясности и конкретики по сроками возобновления сезона.

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Политика Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 36

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Здоровье Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19 Сборы трав, эфирные масла, прочая растительная продукция, которая продается под видом профилактических или даже лекарственных средств, а также лимон, имбирь и чеснок не способны обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19, говорится в материалах Роскачества.