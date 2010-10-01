Коронавирус
Soccer.ruФНЛ и ПФЛ могут досрочно завершить сезоны
В РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ. Такой вариант возможен, если к 30 апреля, до которого в России действует режим самоизоляции, не будет ясности и конкретики по сроками возобновления сезона.
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«Матч ТВ»: две лидирующие команды ФНЛ выйдут в РПЛ при досрочном завершении сезона
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 16:58
Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут не доиграть, «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ досрочно
Спорт день за днемвчера в 13:40
Сезон в ФНЛ и ПФЛ может быть завершен досрочно, в этом случае «Ротор» и «Химки» выйдут в РПЛ
Советский спортвчера в 15:31
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Пожар в здании в Ростове локализован
Пожар, произошедший в неэксплуатируемом здании в Ростове-на-Дону, локализован на площади 300 кв. м. "В 07:08 локализация на 300 кв. м", — цитирует РИА Новости представителя ГУ МЧС по региону.
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Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
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Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая, ожидают губернаторы
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Где пройдут концерты Список дворов опубликуют на сайте «Победа в каждом из нас» и в социальных сетях проекта ближе к 9 мая.
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Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
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Япония запретила въезд из России, Белоруссии и Украины
Япония из-за пандемии коронавируса расширила список стран, откуда запрещен въезд, включив в него Россию, Белоруссию, Украину и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
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Вирусолог объяснил, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных
Бессимптомные носители коронавирусной инфекции переносят вирус по времени столько же, сколько и больные люди.
URA.Ru вчера в 05:37
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Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
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Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
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Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
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Уткин объяснил, почему называет Аршавина «говнюком»
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Матч сборной России на Евро-2008 включили в топ-50 лучших за всю историю футбола Аршавин: вообще не понимаю, как Ярцев не взял меня на Евро-2004 Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей российского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.
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США дополнили список симптомов коронавируса
Американские специалисты дополнили ранее утвержденный список типичных симптомов коронавируса.
ФАН вчера в 16:33
Общество
Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Минюст отказался от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 16:56
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На фото Цекало изображен совершенно обнаженным стоя возле картины супруги.
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Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
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Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
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Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
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Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
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Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19
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В Новосибирской области вводится масочный режим
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