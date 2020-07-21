Общество
BFM.ru«Сфальсифицированное дело, абсолютно политический процесс». Суд в среду огласит приговор правозащитнику Дмитриеву
По версии следствия, краевед и руководитель карельского отделения «Мемориала» делал снимки 11-летней приемной дочери в обнаженном виде. Потом добавили еще одно обвинение — в незаконном хранении оружия. В суде дело стало разваливаться.
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Политика
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
РИА Новости вчера в 07:56
Футбол
Роналду вышел на второе по количеству голов в официальных матчах
Португалец достиг отметки в 734 гола в официальных матчах на всех уровнях, будь то сборная или клубные соревнования.
ГЛАС.RU 23:29
Общество
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг в беседе с "Вечерней Москвой" информацию о том, что Федор Добронравов ушел из театра из-за недовольства денежным вознаграждением.
РИА Новости 19:05
Авто
Германия может запустить производство Lada 4x4
Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов.
Экономика сегодня 04:36
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском 12:30
Наука
Создана основанная на «здравом смысле» система навигации для роботов
Ученые из США создали уникальную основанную на «здравом смысле» систему навигации для роботов, которая позволит андроиду передвигаться более эффективно.
МедиаПоток 08:07
Здоровье
Вирусолог: ультрафиолет не защищает от прямой передачи коронавируса
Ультрафиолет пагубно влияет на коронавирус, убивая его на поверхностях за короткое время, но не защищает от прямой его передачи при контакте людей, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова" Галина Компанец.
РИА Новости 22:59
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости 22:23
Экономика
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 06:08
Происшествия
14 человек пострадали при стрельбе на похоронах в Чикаго
14 человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Чикаго.
Lenta.ru 22:47
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат 04:03
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Происшествия
СКР отвел двух ранее представлявших интересы Мистрюкова адвокатов Фургала
Марина Горбачева и Максим Самойлов ранее представляли интересы признавшего свою вину и давшего показания против других фигурантов дела, включая Фургала, Николая Мистрюкова.
Ведомости 19:37
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
РИА Новости вчера в 07:39
Здоровье
Разбираемся в «ешках»: как читать этикетки на продуктах, чтобы не попадаться на уловки маркетологов
В составе важен порядок слов Как должна выглядеть этикетка пищевых продуктов, определяет специальный технический регламент, отступать от которого добросовестный продавец не должен.
НГС24 21:00
Политика
The New York Times: США ждет глобальная катастрофа после пандемии
В обнародованной статье говорится о новой катастрофе.
RuNews24.ru 00:52
Шоу-бизнес
37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца
Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
Политика
Фургал после отставки обратился к жителям Хабаровского края
ToDay News Ufa 22:46
Здоровье
Красноярский врач рассказал об особенностях работы в «красной зоне»
С первого дня и в течение 2,5 месяцев Никита Вергунов, врач-акушер-гинеколог, руководил инфекционным госпиталем для лечения больных с диагнозом CОVID-19.
АиФ Красноярск 23:25
Общество
Олега Ивкина назначили начальником департамента образования Иркутска
Бывший руководитель Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Алексей Зяблицкий с 20 июля назначен и. о. директора МКУ Иркутска «Безопасный город».
Weacom.ru 22:17
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости 16:19
Общество
Чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер»
Чернокожий подросток в США заработал на продаже белым одноклассникам разрешений на употребление слова «ниггер».
Lenta.ru 20:39
Общество
В Приморье впервые за месяц количество случаев COVID-19 превысило 100
В Приморье за минувшие сутки было зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Это самый высокий показатель за последний месяц.
Российская газета 21:52
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19