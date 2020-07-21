Музыка
РидусСервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Приложение для поиска музыки Shazam определило самые популярные песни года среди российских слушателей. Как сообщает «Афиша Daily», за последние семь месяцев россияне чаще всего искали трек August белорусской группы Intelligency.
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с чего всё началось
Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей за первую половину 2020 года. Статистикой сервис поделился с «Афишей Daily». Самой популярной песней оказалась «August» белорусской группы Intelligency.Афиша Daily10:12
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