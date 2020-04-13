Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell не будет завершать сделку с Газпром нефтью по созданию совместного предприятия на базе Меретояханефтегаз . Это связано с негативным воздействием внешних факторов, сообщает российская компания.

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» на Ямале

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Общество ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала российское правительство не ослаблять меры, направленные на борьбу с коронавирусом в стране, слишком резко.

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Общество «Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников. 571

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