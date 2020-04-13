Энергетика

ВедомостиВедомостиShell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
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Shell уходит с российского Cевера

Коммерсантъвчера в 15:27

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Ведомостивчера в 16:06

Shell отказалась участвовать в СП с «Газпром нефтью» по проекту «Меретояханефтегаз»

Московский Комсомолецвчера в 15:57

Shell отказалась от сделки по проекту «Меретояханефтегаз»

RT на русскомвчера в 15:45

Shell не будет участвовать в СП с «Газпром нефтью» по «Меретояханефтегазу»

ТАССвчера в 15:30

Shell отказался от создания СП «Меретояханефтегаз» с «Газпром нефтью»

Интерфаксвчера в 15:28

«Газпром нефть», JPMorgan, «Северсталь»: за какими котировками следить

РБК02:00
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Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
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Общество

Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат

Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
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Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
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В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
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Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»

Газета.Ru 01:18
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Политика

Лукашенко подписал соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.
RT на русском 02:11
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Здоровье

Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом

В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
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Razer представила наушники в форме покебола

The GEEK 02:26
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Сообщается об изъятии Индией с корабля КНР груза для атомной военной отрасли Пакистана

Утверждается, что доставляемая в Пакистан из Китая система предназначалась для развития ядерного арсенала страны, для атомной военной отрасли.
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Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
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Российские операторы фиксированной связи ожидают роста тарифов

Москва, 14 апреля 2020, 05:40 — REGNUM Роста тарифов в 2020 году ожидают 84% российских операторов фиксированной связи, говорится в результатах исследования, проведённого агентством TelecomDaily.
REGNUM вчера в 22:40
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото

13 апреля Навке исполнилось 45 лет. В честь этого события в Инстаграме Заворотнюк впервые с 31 декабря 2019 появились новые фотографии.
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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считает 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Общество

Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса

Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 07:17
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Политика

Посольство России ответило на обвинения Пентагона в адрес RT и Sputnik

Обвинения в дезинформации о COVID-19 со стороны Пентагона в адрес новостного агентства Sputnik и телеканала RT являются безосновательными.
Известия 00:40
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова госпитализирована

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 12 апреля в 04:14
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Общество

У пятерых сотрудников красноярского центра ФМБА обнаружен коронавирус

У нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) обнаружен коронавирус, передает "Интерфакс".
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Шоу-бизнес

Свидетели выхода Надежды Бабкиной из комы передали ее первые слова

Источники «Московского комсомольца» утверждают, что первым делом, придя в сознание, Бабкина поинтересовалась, где она была.
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Политика

В Конгрессе США заявили, что ВОЗ «прикрывает Китай»

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Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
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Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Региональное издание Оka.fm сообщило, что медработники были уволены руководством из-за отказа некоторых из них работать после перевода в инфекционный стационар, где сейчас находятся пациенты, зараженные коронавирусом.
Ugpressa.ru вчера в 14:44
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