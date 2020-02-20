Энергетика

ФинмаркетФинмаркетShell оценивает рост мирового рынка СПГ в 2019 г. на 12,5%

Уверенность в росте спроса в долгосрочной перспективе привела к инвестиционным решениям на рекордный объем мощностей сжижения - 71 млн тонн.
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Shell оценивает рост мирового рынка СПГ в 2019 г. на 12,5%

Финмаркетвчера в 06:07

Shell прогнозирует рост мирового спроса на СПГ в два раза к 2040 году

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Спрогнозирован резкий рост мирового рынка СПГ

Росбалтвчера в 06:38
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