Энергетика
ФинмаркетShell оценивает рост мирового рынка СПГ в 2019 г. на 12,5%
Уверенность в росте спроса в долгосрочной перспективе привела к инвестиционным решениям на рекордный объем мощностей сжижения - 71 млн тонн.
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