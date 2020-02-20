Уверенность в росте спроса в долгосрочной перспективе привела к инвестиционным решениям на рекордный объем мощностей сжижения - 71 млн тонн.

Shell оценивает рост мирового рынка СПГ в 2019 г. на 12,5%

Биатлон Старший тренер биатлонной сборной Норицын назвал свою главную ошибку Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал свою главную ошибку, допущенную при подготовке к чемпионату мира в Антхольце.

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Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.

Политика В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Авто Компания Jaguar Land Rover представила беспилотник Концепт Project Vector в длину всего четыре метра, и он является полностью автономным транспортным средством, которое позволит в городе заменить такси.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Музыка Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении» Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.

Биатлон В Италии полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Итальянская полиция провела обыски в номерах отелей, где живут российские биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также тренер Александр Касперович.

Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

Общество В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Игры Игровые видеокарты NVIDIA поколения Ampere не выйдут ранее конца августа Источник изображения: Igor's LAB Прогнозированием графика анонса новых продуктов NVIDIA пытается заняться немецкий ресурс Igor’s LAB, опирающийся на уже составленный план деловых поездок специалистов, традиционно привлекаемых к подготовке подобных мероприятий.