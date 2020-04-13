Энергетика

ВедомостиВедомостиShell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
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Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Ведомости16:06

Shell вышел из сделки с «Газпром нефтью» по освоению месторождений в ЯНАО

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Shell уходит с российского Cевера

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RT на русском15:45

Shell не будет участвовать в СП с «Газпром нефтью» по «Меретояханефтегазу»

ТАСС15:30

Shell отказался от создания СП «Меретояханефтегаз» с «Газпром нефтью»

Интерфакс15:28

Shell отказалась участвовать в СП с «Газпром нефтью» по проекту «Меретояханефтегаз»

Московский Комсомолец15:57
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