Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.

Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

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