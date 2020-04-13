Энергетика
ВедомостиShell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
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Shell отказалась участвовать в СП с «Газпром нефтью» по проекту «Меретояханефтегаз»
Московский Комсомолецвчера в 15:57
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