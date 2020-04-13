Энергетика
Znak.comShell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» на Ямале
Британо-нидерландская нефтегазовая компания Shell не будет завершать сделку с Газпром нефтью по созданию совместного предприятия на базе Меретояханефтегаз . Это связано с негативным воздействием внешних факторов, сообщает российская компания.
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Shell отказалась участвовать в СП с «Газпром нефтью» по проекту «Меретояханефтегаз»
Московский Комсомолецвчера в 15:57
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Комментарии
Общество
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Авторы доклада считают, что в 2020 году необходимо потратить как минимум половину Фонда национального благосостояния (4,5 триллиона рублей).
Дождь 04:39
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Источники «Московского комсомольца» утверждают, что первым делом, придя в сознание, Бабкина поинтересовалась, где она была.
Суть событий 02:55
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На Кубани выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В Краснодарском крае сегодня у пяти пациентов подтвердилась коронавирусная инфекция.
ЮГ Times 04:14
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Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом
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Умер 22-летний футболист бразильского клуба «Гуарани» Тьяго Кортес. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте команды.
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Общество
Инвестбанкир Игорь Ложевский скоропостижно умер в Лондоне
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BFM.ru 04:22
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Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
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Газета.Ru 03:13
Происшествия
В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
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Здоровье
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Lenta.ru 04:04
Религия
РПЦ объяснила, как освятить куличи и пасху дома
В Московском патриархате предложили верующим в условиях карантина из-за коронавируса совершить традиционное предпасхальное освящение куличей, яиц и творожных пасх самостоятельно в домашних условиях.
РИА Новости 03:26
Происшествия
ГИБДД будет проверять всех водителей на въездах в Москву с 15 апреля
Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля на въездах в Москву начнут проверять всех водителей, направляющихся в столицу.
Газета.Ru 03:59
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС вчера в 06:01
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Самая известная и успешная поп-группа планеты распалась. Наступил конец легенды, конец битломании.
ИноСМИ 04:19
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Энергетика
Китай покупает российский газ по самой высокой цене
Зимой этого года Китай покупал российский газ по самой высокой цене.
Евразия Daily 04:39
Общество
«Мегафон» подключил платную услугу вместо оформления пропусков
Абоненты сотового оператора «Мегафон» в Подмосковье, которые пытались оформить электронный пропуск, получили вместо него платную подписку.
НТВ 03:55
Общество
В Самарской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 14 апреля 2020, 11:24 — REGNUM Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано на территории Самарской области.
REGNUM 04:24
Футбол
Нобоа о «пейнтбольном» деле: «Они поступили неправильно, что начали стрелять, но сам шаг – правильный поступок»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, выступавший ранее за «Динамо», поделился воспоминаниями о том, как в 2012 году бело-голубых обстреляли из ружей для пейнтбола на базе команды.
Sports.ru 03:55
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
Кино
В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»
Если герои из книг Джоан Роулинг действительно появятся в третьей части "Фантастических тварей", это привлечет к ней фанатов историй про мальчика, который выжил, даже если первые две они не смотрели.
РИА Новости вчера в 16:25
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За сутки в 51 регионе России выявили 2774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:33
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
Происшествия
Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии
Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:11
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14