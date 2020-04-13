Энергетика

ЯмалPROЯмалPROShell отказался от создания СП с «Газпромнефтью» на Ямале

Британо-нидерландский концерн Shell отказался от идеи создания совместного предприятия с ПАО «Газпром нефть» на базе ОАО «Меретояханефтегаз». В российской компании данное решение объяснили «негативным воздействием внешних факторов».
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«Газпром нефть», JPMorgan, «Северсталь»: за какими котировками следить

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Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»

Ведомостивчера в 16:06

Shell отказалась участвовать в СП с «Газпром нефтью» по проекту «Меретояханефтегаз»

Московский Комсомолецвчера в 15:57

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RT на русскомвчера в 15:45

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ТАССвчера в 15:30

Shell отказался от создания СП «Меретояханефтегаз» с «Газпром нефтью»

Интерфаксвчера в 15:28

Shell уходит с российского Cевера

Коммерсантъвчера в 15:27
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У всех водителей, въезжающих в Москву, начнут проверять наличие специального пропуска.
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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
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Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

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Американцы отстают от России в разработке перспективной тяжелой гусеничной БМП.
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В Тюменской области несколько медиков заразились коронавирусом

В Тюменской области появились единичные случаи заражения коронавирусом среди медицинских работников.
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Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара

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