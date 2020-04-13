Энергетика
ЯмалPROShell отказался от создания СП с «Газпромнефтью» на Ямале
Британо-нидерландский концерн Shell отказался от идеи создания совместного предприятия с ПАО «Газпром нефть» на базе ОАО «Меретояханефтегаз». В российской компании данное решение объяснили «негативным воздействием внешних факторов».
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Shell отказалась участвовать в СП с «Газпром нефтью» по проекту «Меретояханефтегаз»
Московский Комсомолецвчера в 15:57
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