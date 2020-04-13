Британо-нидерландский концерн Shell отказался от идеи создания совместного предприятия с ПАО «Газпром нефть» на базе ОАО «Меретояханефтегаз». В российской компании данное решение объяснили «негативным воздействием внешних факторов».

Shell отказался от создания СП с «Газпромнефтью» на Ямале

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