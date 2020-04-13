Энергетика
Газета.RuShell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»
Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании. Теперь "Газпром-нефть" будет самостоятельно завершать сделку и развивать проект.
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Shell отказалась участвовать в СП с «Газпром нефтью» по проекту «Меретояханефтегаз»
Московский Комсомолецвчера в 15:57
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