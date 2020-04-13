Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании. Теперь "Газпром-нефть" будет самостоятельно завершать сделку и развивать проект.

Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»

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