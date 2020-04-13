Энергетика

Газета.RuГазета.RuShell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»

Британско-нидерландский концерн Shell отказался доводить до конца соглашение с компанией "Газпром нефть" и не будет создавать совместное предприятие на базе "Меретояханефтегаз", говорится на сайте российской компании. Теперь "Газпром-нефть" будет самостоятельно завершать сделку и развивать проект.
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Shell не будет участвовать в СП с «Газпром нефтью» по «Меретояханефтегазу»

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Коммерсантъвчера в 15:27
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В Сеть попали концепт-арты отменённых игр WB Games Montreal по мотивам «Супермена» и «Отряда самоубийц»

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В научной работе, опубликованной в издании «Journal of Hepatology», представлены доказательства пользы регулярных физических упражнений, способных предотвратить один из наиболее распространенных видов рака печени - гепатоцеллюлярную карциному.
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