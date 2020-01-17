Политика
РБКShell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США. Об этом журналистам сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, передает корреспондент РБК.
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Финансы
Эксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Политика
Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
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Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна.
Хоккей
Матч звезд КХЛ-2021 пройдет в Риге
Рига второй раз в истории примет Матч звезд. Впервые это произошло в 2012 году. В этом году игра состоится в Москве 19 января.
Армия и оружие
Украинских военных в Донбассе готовят к мятежу против командования
На линии фронта в Донбассе многочисленные агитаторы под видом волонтёров убеждают военнослужащих поднять бунт против командования вооружённых сил, которое скрывает реальные потери на передовой.
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Космос
Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода
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Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Участники конференции по Ливии призвали создать единое правительство
Участники международной берлинской конференции по Ливии призвали сформировать в стране единое правительство и президентский совет.
Технологии
Mail.ru занял третье место в европейском рейтинге мобильных приложений
В первую тройку среди европейских производителей мобильных приложений по уровню доходов за 2019 год вошла группа компаний Mail.ru, заявили в маркетинговой компании App Annie, 17 января сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Политика
Посол России прокомментировал заявление польского МИД об архивах
Минобороны России ранее опубликовало рассекреченные архивные документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Технологии
Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде
Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде.
Культура
Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В Петербурге в возрасте 86 лет умер драматург и либреттист Юрий Димитрин.
Происшествия
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу арестовал московского адвоката Игоря Николаенко, которого следствие считает посредником при передаче взяток на 25 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Футбол
«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками
«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Политика
Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Происшествия
В здании мирового суда в Кузбассе произошла стрельба
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Автоспорт
Команда «КамАЗ-мастер» в 17-й раз выиграла ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл заключительный, 12-й, этап ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
Культура
В первоначальной версии «Ведьмак» выглядел совсем по-другому
Зрители уже привыкли к образу Ведьмака и познакомились с сюжетной линией, но оказалось, что в первоначальной версии некоторые сцены в сериале выглядели по-другому.
Экономика
На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей.
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.