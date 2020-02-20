Мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) к 2040 году удвоится до 700 миллионов тонн, при этом газ продолжит играть ключевую роль в низкоуглеродной энергетической системе, говорится в ежегодном прогнозе рынка энергокомпании Royal Dutch Shell, передает Reuters.

Shell прогнозирует рост мирового спроса на СПГ в два раза к 2040 году

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