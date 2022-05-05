РБКShell решила продать свою сеть АЗС в РоссииКомпания Shell ведет переговоры о продаже своей сети АЗС, пишет Forbes со ссылкой на источники.РБКПредставитель Shell подтвердил Forbes, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами».ForbesСобеседник издания добавил, что Shell продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.КоммерсантъВ России у Shell более 370 АЗС в 28 городах.ForbesЧитать далееСвернутьForbesForbesИА Красная ВеснаПодробнее о событииForbes: Shell объявила российским сотрудникам о продаже сети АЗСТАСС17:18Shell продает российскую сеть АЗСForbesвчера в 12:54Самое цитируемоеShell заявила о продаже сети своих АЗС в РоссииBFM.ruвчера в 15:39Forbes узнал о планах Shell продать российскую сеть АЗСКоммерсантъвчера в 15:07Shell решила продать свою сеть АЗС в РоссииРБКвчера в 14:22Shell планирует избавиться от заправок в РоссииСекрет фирмывчера в 13:37Forbes: «Лукойл» может купить автозаправки Shell в России после ухода компании из страныLenta.ruвчера в 16:44Показать ещёОценить207Поделиться