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Shell уведомила Москву, что не будет приобретать долю в новом операторе «Сахалина-2»

Компания Shell информировала правительство России и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев нового, российского оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская Энергия", сообщила Shell в ответах на вопросы.
Интерфакс
30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится российское ООО "Сахалинская энергия".
ТАСС
Новый оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия" - был зарегистрирован в Южно-Сахалинске 5 августа.
ТАСС
Иностранные партнеры имеют право остаться в проекте, если до 5 сентября заявят о таком решении, а все контракты на поставку СПГ с проекта должны быть перезаключены с новым оператором.
РИА Новости

Подробнее о событии

Shell заявила, что не будет участвовать в российском операторе «Сахалина-2»
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