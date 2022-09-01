Компания Shell информировала правительство России и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев нового, российского оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская Энергия", сообщила Shell в ответах на вопросы.
30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2", реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy становится российское ООО "Сахалинская энергия".
На Украине зреет конфликт между президентом Владимиром Зеленским и военными, близится развязка, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее», его слова приводит БелТА.
США не выдали российской делегации от МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым визы, в связи с этим он не смог участвовать во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на данной конференции.
Владимир Путин рассказал о создании антироссийского анклава на Украине, который угрожает России, поэтому сейчас там проводится специальная военная операция, чтобы защитить и жителей Донбасса, и жителей России.