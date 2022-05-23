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Shell вышла из уставного капитала совместного предприятия с «Газпром нефтью»

Shell вышла из уставного капитала совместного с "Газпромнефтью" предприятия "Гыдан Энерджи" на Гыданском полуострове, следует из данных ЕГРЮЛ
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РИА Новости
Согласно данным ЕГРЮЛ, "Газпром нефть" с 19 мая владеет 100% в уставном капитале "Гыдан энерджи".
Интерфакс
"Гыдан энерджи" владеет лицензиями на Лескинский и Пухуцяяхский участки.
Интерфакс
Shell в конце февраля объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпромнефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2".
РИА Новости

Подробнее о событии

Shell вышла из совместного предприятия с «Газпром нефтью»
Московский Комсомолец04:43
Shell вышла из уставного капитала совместного предприятия с «Газпром нефтью»
Expert.ru04:31
Shell вышла из совместного с «Газпром нефтью» предприятия
ТАСС03:59
Shell вышла из уставного капитала Гыдан энерджи
Neftegaz.ru04:12
Согласно данным ЕГРЮЛ, Shell вышла из совместного предприятия с «Газпром нефтью» на Гыдане
ПРАЙМ04:08
Shell вышла из совместного предприятия с «Газпром нефтью»
Коммерсантъ04:25
Shell вышла из уставного капитала совместного предприятия с «Газпром нефтью»
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