Политика
РБКShell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США. Об этом журналистам сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, передает корреспондент РБК.
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Партнер «Газпрома» Shell поддержит «Северный поток-2», несмотря на санкции США
Коммерсантъвчера в 07:20
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