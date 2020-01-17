Политика

РБКРБКShell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США. Об этом журналистам сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Shell поддержала «Северный поток – 2»

Известиявчера в 07:12

Shell заявила о поддержке «Северного потока - 2», несмотря на санкции США

ТАССвчера в 07:41

Партнер «Газпрома» Shell поддержит «Северный поток-2», несмотря на санкции США

Коммерсантъвчера в 07:20

Shell поддержала «Северный поток — 2»

Московский Комсомолецвчера в 07:16

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

РБКвчера в 10:11

Концерн Shell поддерживает проект «Северный поток — 2»

REGNUMвчера в 06:56

Shell заявила о поддержке «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

РИА Новости вчера в 07:50
Биатлон

Биатлонистка из Белоруссии стреляла по мишеням Резцовой в Рупольдинге

REGNUM вчера в 13:01
Политика

МИД Польши обвинил Россию в попытке «переврать историю»

РИА Новости вчера в 07:59
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Политика

Мишустин назвал главную задачу кабмина

Главной задачей нового кабмина России станет реализация послания Владимира Путина Федеральному собранию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Москва 24 вчера в 06:24
Футбол

Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»

РИА Новости вчера в 14:22
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 18:48
Происшествия

МВД выплатит полмиллиона рублей матери убитого полицейского

Мосгорсуд принял решение увеличить размер компенсации со 150 до 500 тысяч рублей.
Gazeta.SPb вчера в 13:27
Политика

Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Lenta.ru вчера в 16:57
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ вчера в 10:14
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Общество

После пожаров на Австралию обрушились сильные ливни и паводки

Коммерсантъ вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
Общество

Жванецкий из ресторана опроверг слухи о смертельной болезни

Сатирик Михаил Жванецкий опроверг появившиеся слухи о том, что страдает от неизлечимой болезни.
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество

На Алтае штормит, дороги закрыты

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские синоптики предупредили о том, что 17 и 18 января в крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления.
REGNUM 16 января в 23:27
Общество

В Дюссельдорфе успешно обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Вести.Ru вчера в 20:56
Происшествия

В России в массовом ДТП с 34 автомобилями погибли два человека

Как пишет Rostov Gazeta, до этого сообщалось о том, что в ДТП пострадали 18 автомобилей.
Inkazan вчера в 13:01
Экономика

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

Средний размер пенсий в РФ к 2022 году вырастет на 18,26% от уровня 2019 года и составит 18 290 рублей.
REGNUM вчера в 22:55
Хоккей

«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова

В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
REGNUM вчера в 23:41
Кино

Режиссер Тарантино назвал любимого «молодого» актера

Красная весна вчера в 09:30
Здоровье

Девушка скончалась из-за передозировки парацетамола в Бурятии

Жительница Бурятии умерла из-за передозировки парацетамола. Об этом сообщает "Российская газета".
Москва 24 вчера в 03:53
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
РИА Новости вчера в 00:54
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

В феврале может быть принято окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей.
Российская газета вчера в 06:47
Спорт

Александра Горячкина выиграла восьмую партию за шахматную корону

ОГТРК Ямал-Регион вчера в 05:23
Космос

В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
ToDay News Ufa 15 января в 21:28
Космос

Северный полюс Марса — спутник прислал невероятный снимок Красной планеты

Экология Регионов вчера в 02:32
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное