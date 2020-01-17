Политика

РБКРБКShell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США. Об этом журналистам сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Shell заявила о поддержке «Северного потока - 2», несмотря на санкции США

ТАСС07:41

Shell заявила о поддержке «Северного потока — 2»

RT на русском06:42

Shell поддержала «Северный поток — 2»

Московский Комсомолец07:16

Shell поддержала «Северный поток – 2»

Известия07:12

Партнер «Газпрома» Shell поддержит «Северный поток-2», несмотря на санкции США

Коммерсантъ07:20

Концерн Shell поддерживает проект «Северный поток — 2»

REGNUM06:56

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

РБК10:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:33, Ашберн
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Шоу-бизнес

Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе

Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ответила хейтерам на очередную критику за использование фотошопа.
Пятый канал вчера в 19:16
Политика

Помпео отреагировал на смену правительства в России

Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
РБК 13:19
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru 14 января в 07:57
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Шоу-бизнес

Собчак с мужем отдыхает на Мальдивах за 1,5 млн рублей в сутки

Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
RuNews24.ru 03:27
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру вчера в 14:21
Футбол

Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»

Бывший капитан английского "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг перешел в миланский "Интер", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
РИА Новости 14:22
Происшествия

Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска

Интерфакс 16:19
Политика

Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
РИА Новости 14:09
Общество

Власти Москвы согласовали митинг 1 февраля против конституционной реформы

Столичные власти согласовали проведение 1 февраля митинга противников предстоящей конституционной реформы.
РБК 15:06
Общество

Самый маленький человек на планете умер в Непале в возрасте 27 лет

ТАСС 15:17
Шоу-бизнес

Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов

44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернутся к прежней жизни.
Privet-Rostov.ru 12:19
Общество

В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX

Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Известия 14:40
Политика

Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
РИА Новости 13:10
Политика

Бывшие подчинённые Мишустина рассказали о его привычках

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин в период своей работы в ФНС имел привычку звонить обычным россиянам, представляясь им сотрудником налогового ведомства.
Наша версия 07:19
Политика

Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила премьер-министра России Михаила Мишустина со вступлением в должность, сообщило правительство ФРГ.
Коммерсантъ 16:25
Экономика

Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Интерфакс 12:33
Шоу-бизнес

Максим Галкин перепел песни Игоря Николаева в день его рождения

В день рождения композитора Игоря Николаева артист поздравил друга семьи с юбилеем. Сатирическое видео Галкин выложил в Instagram.
Пятый канал 11:41
Происшествия

В Адыгее на трассе «Дон» в ДТП попали около 20 автомобилей

РБК 02:04
Футбол

Чемпионат Кипра приостановлен из-за взорванной машины арбитра

Чемпионат Кипра по футболу приостановлен на неопределенный срок из-за покушения на жизнь одного из судей.
Советский спорт 13:34
Происшествия

Суд арестовал заммэра Ярославля по подозрению в получении взятки

В Ярославле арестовали на два месяца бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, которого обвиняют в получении взятки.
РБК 11:14
Политика

В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств

Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Lenta.ru 07:12
Наука

В США нашли останки древнейшего скорпиона Земли

На территории штата Висконсин ученые нашли останки пока самого древнего скорпиона Земли.
ТАСС Наука 04:20
Авто

Дизельные BMW 3 серии и кроссоверы X3 стали умеренными гибридами

Умеренными гибридами станут седаны и универсалы BMW 320d, 320d xDrive, кроссоверы X3 xDrive20d и X4 xDrive20d — все они будут оснащаться 11-сильным стартер-генератором и 48-вольтовой тяговой батареей.
Motor 05:13
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Здоровье

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС 15 января в 21:32
Происшествия

В ДТП на Киевском шоссе в Москве погибли два человека

РБК 14:01
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес с начала года две операции

МИР 24 14 января в 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное