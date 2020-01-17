Политика

РБКРБКShell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США. Об этом журналистам сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, передает корреспондент РБК.
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Shell заявила о поддержке «Северного потока - 2», несмотря на санкции США

ТАСС07:41

Shell заявила о поддержке «Северного потока — 2»

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Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

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