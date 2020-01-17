Политика
РБКShell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США. Об этом журналистам сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс, передает корреспондент РБК.
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Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Недовольство работой Носкова связано в первую очередь с реализацией программы «Цифровая экономика», рассказывали РБК несколько источников в отрасли.
Гаджеты
Украинский Samsung Galaxy A51 оказался самым дешевым в Европе
Как и планировалось, сегодня компания Samsung начала продавать смартфон Samsung Galaxy A51 на европейском рынке, где он предлагается по цене от 340 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Общество
В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
Политика
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Экономика
В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta
В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
Политика
В «Единой России» раскрыли претензии к работе четырех министерств
Претензии к четырем ведомства раскрыл вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, передает РИА Новости в пятницу, 17 января.
Происшествия
Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на юге Новосибирской области в субботу в 27 км к востоку от города Искитим, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Политика
Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России
Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности решил «гасить» конфликт с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Политика
Мишустин высказался о пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Общество
Эминема осудили за трек с шуткой про теракт в Манчестере
Эми Рэпера Эминема (Eminem) осудили в сети после выхода нового альбома "Music to be murdered by", где в одной из песен он пошутил про теракт в Манчестере 2017 года.
Энергетика
В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна
Космос
«Роскосмос» нашёл способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
Специалисты «Роскосмоса» выяснили, как можно скрыть от наблюдения иностранных спутников-шпионов конфиденциальную деятельность, осуществляемую на территории России.
Происшествия
Бывший шеф спецслужбы Армении найден мертвым с огнестрельным ранением
"Только что в одной из квартир по улице Паруйра Севака обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением", - сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Политика
Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье
Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
Экономика
В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России
В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Политика
Телеведущий Соловьев накричал на эксперта из-за Польши
Телеведущий Владимир Соловьев вступил в эмоциональный спор об истории в прямом эфире телеканала «Россия 1». В пылу дискуссии с общественным деятелем Григорием Амнуэлем журналист перешел на крик, сообщает РИА Новости.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин негативно относится к списанию долгов россиян по кредитам.