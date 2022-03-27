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Shorouk: госучреждения Египта с 1 апреля перейдут на режим жесткой экономии

Египетские государственные учреждения переходят с 1 апреля на режим жесткой экономии из-за мировой экономической ситуации, вызванной последствиями кризиса на Украине, сообщила в воскресенье газета Shorouk со ссылкой на источник в кабмине.
РИА Новости
Правительство направило министрам, губернаторам и чиновникам административного аппарата требование пересмотреть расходы с соблюдением финансовой дисциплины.
Говорит Москва
Отмечается, что власти страны меняют планы из-за глобальной обстановки в экономике на фоне украинских событий.
ФАН
В частности, решено отложить на более поздний срок реализацию еще не начатых проектов, на которые требуются расходы в долларах США, "так как казна не выдержит в данный момент дополнительных расходов".
РИА Новости

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