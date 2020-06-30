Политика

Газета.RuГазета.RuСи Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает "Синьхуа". Закон был принят единогласно, он вступает в силу с 30 июня, передает агентство.
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