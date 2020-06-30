Политика
Газета.RuСи Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает "Синьхуа". Закон был принят единогласно, он вступает в силу с 30 июня, передает агентство.
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Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
РИА Новости вчера в 12:19
Общество
СК вновь прекратил уголовное дело бывшего главы ОП Александра Ландо
Следствие в отношении бывшего председателя Общественной палаты Саратовской области Александра Ландо по делу о мошенничестве вновь прекращено, сообщил источник "ОМ" в СК.
Общественное мнение 08:08
Происшествия
Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
РИА Новости 08:52
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
Армия и оружие
В МИД Украины признали «высокой» вероятность вторжения России
В Киеве считают, что нападение России на Украину неизбежно.
Shraibikus News 07:31
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
Lenta.ru 09:25
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 09:17
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из франшизы «Люди Икс»
Актер из Голливуда, известный своей ролью Дедпула, Райан Рейнольдс подключился к онлайн-конференции участников оригинального актерского состава фильма «Люди Икс», хотя его никто не звал.
Городовой вчера в 10:14
Наука
В Ухане предупредили о новых вспышках коронавируса
Ши Чжэнли заявила, что в настоящий момент летучие мыши стали причиной шести вспышек коронавируса, в том числе пандемии COVID-19.
Sputnik Армения 09:28
Политика
CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй
Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news 08:08
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд
Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
Вести.Ru 09:35
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Происшествия
В Петербурге на избирательном участке журналисту сломали руку
Форпост Северо-Запад 09:21
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Здоровье
Как меняются меры по борьбе с коронавирусом в Хакасии с 1 июля
Правительством региона разработаны паспорта готовности для стоматологий, юридических лиц и предпринимателей, организующих санаторно-курортный отдых на территории Хакасии.
Пульс Хакасии 08:36
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Футбол
В «Химках» прокомментировали информацию о желании заявиться в РПЛ
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию о принятом в клубе решении выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
RT на русском 09:25
Армия и оружие
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что диалог – лучший путь для союзников по Североатлантическому альянсу по взаимодействию с Россией, и что бояться говорить с Россией не стоит.
РИА Новости 08:29
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
Завьяловский районный суд Удмуртии оштрафовал бывшего заместителя главы Мипромторга РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тыс. рублей по делу о мелком хулиганстве в аэропорту Ижевска.
Известия 04:27
Армия и оружие
Представители ливийских племен обсудят в ЛАГ преступления ПНС Ливии
В ближайшее время делегация ливийских племен посетит штаб-квартиру Лиги арабских государств, подчеркнул Мисбахи.
Слово и Дело вчера в 07:39