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РИА Новости
РИА Новости

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".В источнике
С чего всё началось
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, передает агентство «Синьхуа
».
Коммерсантъ20:58
Подробнее о событии
РБК

Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

РБК22:16
RT на русском

Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

RT на русском20:50
РИА Новости

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

РИА Новости21:34
Газета.Ru

Китай готов защищать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Газета.Ru21:15
Коммерсантъ

Си Цзиньпин заявил Путину о готовности вместе защищать безопасность в мире

Коммерсантъ20:58
Lenta.ru

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны

Lenta.ru21:46
ТАСС

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы во Второй мировой войне

ТАСС20:01

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
ТАССвчера в 02:06
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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«Приложило ли к этому руку российское правительство?» - немецкие читатели реагируют на ситуацию с Навальным

Естественно, накачивать ситуацию стараются и представители так называемой «непримиримой» российской оппозиции, к которым (особенно к тем, с которыми Алексей Навальный контактировал перед резким ухудшением самочувствия) и самим немало вопросов.
Военное обозрение23:32

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
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Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Газета.Ruвчера в 08:55
1,8K

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ1 сентября в 16:29
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Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru1 сентября в 07:54
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