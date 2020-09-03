Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
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Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
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Си Цзиньпин выразил готовность "работать вместе с российским коллегой над объединением усилий для решительной защиты победы во Второй мировой войне, так же как и над международной справедливостью".В источнике
С чего всё началось
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, передает агентство «Синьхуа
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