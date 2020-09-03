Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны

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Китай готов вместе с Россией защищать результаты Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он написал в поздравительной телеграмме, которую отправил президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».