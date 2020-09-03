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Lenta.ru
Lenta.ru

Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны

Китай готов вместе с Россией защищать результаты Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он написал в поздравительной телеграмме, которую отправил президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».В источнике
С чего всё началось
«Председатель Си Цзиньпин 3 сентября обменялся поздравительными посланиями с президентом России Путиным по случаю 75-й годовщины победы в мировой антифашистской войне», — говорится в сообщении
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RT на русском20:50
Подробнее о событии
РБК

Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

РБК22:16
РИА Новости

Си Цзиньпин заявил Путину о готовности защищать результаты Второй Мировой

РИА Новости21:34
RT на русском

Лидер КНР поздравил Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны

RT на русском20:50
Взгляд.ру

Китай выразил готовность объединить усилия с Россией ради мира

Взгляд.ру21:06
Коммерсантъ

Си Цзиньпин выразил готовность защищать безопасность в мире вместе с Россией

Коммерсантъ20:58
Газета.Ru

Китай готов защищать итоги Второй мировой войны вместе с Россией

Газета.Ru21:15
ТАСС

Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы во Второй мировой войне

ТАСС20:01

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