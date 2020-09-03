Си Цзиньпин пообещал Путину защищать результаты Второй мировой войны
Китай готов вместе с Россией защищать результаты Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом он написал в поздравительной телеграмме, которую отправил президенту России Владимиру Путину по случаю 75-летия окончания войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».В источнике
С чего всё началось
«Председатель Си Цзиньпин 3 сентября обменялся поздравительными посланиями с президентом России Путиным по случаю 75-й годовщины победы в мировой антифашистской войне», — говорится в сообщении
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