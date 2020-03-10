Общество
КоммерсантъСи Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV. Он намерен проверить, как ведется работа по профилактике и борьбе с инфекцией.
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Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань
Комсомольская правдавчера в 23:33
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Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
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Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Футбол
В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме
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Футбол
«Зенит» не смог пробить оборону «Уфы»
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
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Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
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Аналитик Баженов рассказал, как изменится цена на топливо в России
В беседе с «ПолитРоссией» руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, стоит ли россиянам опасаться резкого повышения цен на горючее.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
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Экономика
Индекс Мосбиржи обвалится ниже 2600 пунктов
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Происшествия
Два участника банды GTA, скрывшиеся в Таджикистане, приговорены к 25 годам заключения
Суд в Таджикистане приговорил к 25 годам заключения двух скрывшихся участников банды GTA.
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Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
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Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.