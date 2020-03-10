Общество

КоммерсантъКоммерсантъСи Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV. Он намерен проверить, как ведется работа по профилактике и борьбе с инфекцией.
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Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки мер борьбы с коронавирусом

РБК01:10

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ00:37

Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в Ухань

RT на русскомвчера в 23:52

Си Цзиньпин прибыл в город Ухань

Интерфакс00:08

Си Цзиньпин начал инспекционную поездку в Ухань

ТАССвчера в 23:44

Си Цзиньпин отправился в инспекционную поездку в город Ухань

Московский Комсомолецвчера в 23:40

Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань

Комсомольская правдавчера в 23:33
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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

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Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
RT на русском вчера в 02:51
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Ранее автопроизводитель сообщил, что Geely Coolray предлагают в двух комплектациях, а позднее появятся и новые версии, но информации о них пока нет.
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Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
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ЦБ оценил текущий уровень ликвидности банков

"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы", - заявили в ЦБ во вторник.
РИА Новости 02:28
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
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Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Общество

В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.
Российская газета 02:55
Финансы

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Известия 02:45
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru вчера в 05:19
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В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
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Вестник вчера в 03:40
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Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
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Технологии

Часть объектов первой очереди космодрома Восточный достроят к концу марта

ТАСС 02:07
Шоу-бизнес

Артист балета Сергей Полунин рассекретил необычное имя своего сына

Сегодня, 9 марта, молодые родители рассекретили имя новорожденного. Мальчика назвали необычным именем Мир.
Lisa.ru вчера в 07:45
Армия и оружие

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

Госдепартамент США назвал ряд российских вооружений, которые хотел бы включить в продление договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
RT на русском вчера в 18:05
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Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
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Аналитик Баженов рассказал, как изменится цена на топливо в России

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Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Экономика

Индекс Мосбиржи обвалится ниже 2600 пунктов

Американский индекс широкого рынка S & P 500 вырос с 2954,22 п. до 2972,37 п. Коронавирус продолжает разрушать рынки.
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Два участника банды GTA, скрывшиеся в Таджикистане, приговорены к 25 годам заключения

Суд в Таджикистане приговорил к 25 годам заключения двух скрывшихся участников банды GTA.
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Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

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Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
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Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
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