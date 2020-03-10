Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV. Он намерен проверить, как ведется работа по профилактике и борьбе с инфекцией.

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

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