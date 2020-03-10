Общество

РБКРБКСи Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки мер борьбы с коронавирусом

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин 10 марта прибыл в эпицентр распространения коронавируса — город Ухань для инспекции работ, проводимых местными властями по борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В Китае за сутки коронавирусом заразилось 19 человек

Коммерсантъ02:57

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки мер борьбы с коронавирусом

РБК01:10

Си Цзиньпин начал инспекционную поездку в Ухань

ТАССвчера в 23:44

Си Цзиньпин прибыл в город Ухань

Интерфакс00:08

Си Цзиньпин прибыл с инспекцией в Ухань

RT на русскомвчера в 23:52

Си Цзиньпин прибыл в Ухань

РИА Новости00:50

Лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала распространения коронавируса посетил Ухань

Комсомольская правдавчера в 23:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Финансы

Рубль упал к доллару и евро при открытии торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с резкого роста.
Вести.Ru 03:27
Экономика

Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру вчера в 10:18
Здоровье

В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:37
Фигурное катание

Фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве

Титулованный фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По словам матери, он ушёл из дома 6 марта, больше родные его не видели.
News.ru 08 марта в 11:10
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Политика

Поправка к Конституции о детях будет скорректирована

Среди поступивших поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".
Интерфакс 02:10
Экономика

ЦБ вводит ряд регуляторных послаблений в связи с коронавирусом

ЦБ намерен ввести пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники, на период до 30 сентября.
RT на русском 03:45
Общество

Захарченко опроверг обвинения по новому делу

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии по статье за коррупцию, заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями для получения «откатов» в полтора миллиарда рублей в 2007 году.
ФедералПресс 01:41
Политика

Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»

ТАСС 02:30
Финансы

Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти

Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Lenta.ru 03:10
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 04:28
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском 04:04
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче РПЛ

Коммерсантъ вчера в 11:43
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Культура

Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств «Коачелла» (Coachella) не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса.
Lenta.ru 02:35
Политика

В Германии связались с Россией по делу преступлений нацистов в Ейске

Германия установила контакт со Следственным комитетом России по делу бывшего нациста Гельмута Оберлендера, служившего переводчиком в подразделении, которое организовало убийство 214 детдомовцев в Ейске.
Известия 04:07
Происшествия

Тамбовчанин задержан по подозрению в убийстве девочки

Российская газета 01:37
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания 08 марта в 10:59
Экономика

Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%

Ценные бумаги российских компаний, за исключением ВТБ и "Ленты", открыли торги на Лондонской фондовой бирже ростом до 14 процентов.
РИА Новости 04:28
Общество

ВОЗ: угроза пандемии коронавируса стала реальной

Угроза пандемии нового коронавируса COVID1-9 стала реальной с ростом количества зараженных стран, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ вчера в 12:44
Общество

Россиянам пообещали «нормальное лето»

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Lenta.ru вчера в 04:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Энергетика

Нефть марки Brent снизила темпы падения

После начала торгов во вторник, 10 марта, стоимость нефти марки Brent замедлила темпы падения до 0,1%, после того как днем ранее обрушение доходило до 30%.
Газета.Ru вчера в 17:45
Здоровье

В Кузбассе мать больной девочки подала в суд из-за невыдачи лекарств

Мать 11-летней девочки с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) Анастасия Тимухина рассказала РИА Новости, что подала иск в суд на департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, не выдающий ее дочери дорогостоящее лекарство "Спинраза".
РИА Новости 01:17
Гаджеты

HONOR 20 LITE появился в России в расцветке «Сияющий ультрамарин»

Бренд HONOR объявил о дате начала продаж смартфона HONOR 20 LITE в цвете «Сияющий ультрамарин».
The GEEK 04:22
Армия и оружие

В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль «Линза»

Российскую новейшую технику увидели около Ракки. В Сирии замечен новейший российский бронеавтомобиль "Линза".
Piter.tv 04:01
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 10 марта понизился на 0.92%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 10 марта понизился на 0.92% (-0.92) до $1.1351 с $1.1456 предыдущего закрытия.
АК&М 03:12
Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ вчера в 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное