Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин 10 марта прибыл в эпицентр распространения коронавируса — город Ухань для инспекции работ, проводимых местными властями по борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки мер борьбы с коронавирусом

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