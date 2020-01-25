Общество
ИзвестияСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса
Темпы распространения коронавируса в Китае растут. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «Мы столкнулись со сложной ситуацией», — цитирует его заявление «Интерфакс».
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Космос
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
Финансы
Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР
Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
Кино
Оглашены обладатели кинопремии «Золотой Орел»
25 января на «Мосфильме» состоялась XVIII церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел», присуждаемой Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.
Здоровье
В Китае вылечили первого пациента от коронавируса
В Шанхае вылечили первого пациента от коронавируса нового типа, вспыхнувшего в Ухани.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Политика
Жириновский обвинил США в провокации со вспышкой коронавируса в Китае
Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что коронавирус, быстро распространившийся на территории Китая, представляет собой ничто иное, как провокацию, за которой стоят Соединённые Штаты Америки.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Экономика
На Сахалине и Курилах лососей в 2019 году поймали немного и в 2020-м не рассчитывают на большее
В 2019 году суммарный вылов всех видов красной рыбы на Сахалине и Курилах составил всего 76 тысяч тонн — на 50 тысяч меньше прошлогоднего показателя.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
В РФ испытывают новые ракеты для атомных субмарин, с помощью которых они смогут пробивать арктический лед.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Единоборства
Кертис Блэйдс: «В бою с Дос Сантосом предсказываю досрочный финал»
В бою с Дос Сантосом предсказываю досрочный финал.
Футбол
«Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро
По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
Здоровье
Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Политика
Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через порт Владивосток, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов
Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
Футбол
«Аталанта» в гостях разгромила «Торино» со счетом 7:0
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Общество
Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о поправках в Конституцию предполагает регулярную индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Космос
Ученые обнаружили необычно много кислорода в атмосфере древней звезды
Экономика
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Экономика
Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".