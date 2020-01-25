Общество

ИзвестияИзвестияСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в Китае растут. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. «Мы столкнулись со сложной ситуацией», — цитирует его заявление «Интерфакс».
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Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

РБК11:01

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

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Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением коронавируса

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Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением в Китае эпидемии пневмонии

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Темпы распространения китайского коронавируса ускорились

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Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае

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Си Цзиньпин поблагодарил всех медиков Китая, борющихся с коронавирусом

РИА Новости09:47
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25 января на «Мосфильме» состоялась XVIII церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел», присуждаемой Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.
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В Китае вылечили первого пациента от коронавируса

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Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
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По информации СМИ, "сине-гранатовые" предложили "Монако" 80 миллионов евро за нападающего Виссама Бен-Йеддера, но получили отказ.
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Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
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Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
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