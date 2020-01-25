Общество
Вести.RuСи Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется
Чиновник призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в проблеме, передает "Интерфакс". Си поблагодарил медиков за помощь в борьбе с вирусом и выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких, передает РИА Новости. Коронавирус поразил уже 1372 китайцев.
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Армия и оружие
Экс-глава штаба ВВС США назвал оружие для победоносной войны с Ираном
РИА Новости / Илья Питалев Экс-заместитель начальника штаба авиационной разведки Военно-воздушных сил (ВВС), генерал-лейтенант Дэвид Дептула назвал виды вооружений, с помощью которых США могли нанести по Ирану быстрый и смертельный удар.
Авто
Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры
В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения.
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи с новой возлюбленной уехал в Мюнхен на операцию
Виновницей разрыва не безосновательно называют Марию Гончар, с которой хоккеиста то и дело видели вместе еще во время его брака с певицей Пелагеей.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Происшествия
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Авто
АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter
«Зимняя» комплектация Comfort Winter с кожаной отделкой и обогревом руля, которую Lada Vesta формально получила в конце прошлого года, теперь есть и в официальном прайс-листе модели.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Политика
Сатановский заявил, что Путин одним заявлением поставил Запад в безвыходное положение
В субботу, 25 января, стало известно о том, что политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» высоко оценил предложение Владимира Путина о проведении форума государств-победителей Второй мировой войны.
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Фигурное катание
Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Технологии
В Microsoft знают о проблеме в Windows 7 с обоями рабочего стола
В Microsoft знают о проблеме в Windows 7 с обоями рабочего стола, однако решать её не станут из-за окончания периода поддержки операционной системы.
Здоровье
Прожить дольше не поможет диета с низким содержанием жира
Продолжительность жизни не поможет увеличить диета с низким содержанием жира. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета.
Происшествия
В аэропорту Петербурга застрелили собаку
Игры
Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus
Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
Авто
На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей
Коренной житель Екатеринбурга выставил на продажу уникальный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который был выпущен в 1965 году и оснащён дизельным двигателем.
Наука
Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли критике
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Здоровье
В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Футбол
Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»
Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
Киберспорт
Mag~: «В матче с Liquid были огромные проблемы с драфтами»
Тренер NAVI Андрей «Mag~» Чипенко и игрок Бакыт «Zayac» Эмилжанов подвели итоги выступления команды на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Теннис
Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»
Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.