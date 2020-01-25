Общество

Вести.RuВести.RuСи Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется

Чиновник призвал ЦК Коммунистической партии Китая активно участвовать в проблеме, передает "Интерфакс". Си поблагодарил медиков за помощь в борьбе с вирусом и выразил соболезнования тем, кто потерял родных и близких, передает РИА Новости. Коронавирус поразил уже 1372 китайцев.
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Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Коммерсантъ10:59

Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением коронавируса

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Си Цзиньпин поблагодарил всех медиков Китая, борющихся с коронавирусом

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Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

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Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае

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Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 1300

Газета.Ru10:09

Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением в Китае эпидемии пневмонии

ТАСС10:15
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Экс-глава штаба ВВС США назвал оружие для победоносной войны с Ираном

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Поклонская поздравила Зеленского с днём рождения

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Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
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Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
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Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
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АвтоВАЗ представил новую комплектацию Lada Vesta Comfort Winter

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Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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Сатановский заявил, что Путин одним заявлением поставил Запад в безвыходное положение

В субботу, 25 января, стало известно о том, что политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» высоко оценил предложение Владимира Путина о проведении форума государств-победителей Второй мировой войны.
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Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
Фигурное катание

Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Вести.Ru 16:30
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Обнаружен неудаляемый Android-вирус

Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Lenta.ru вчера в 10:37
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В Microsoft знают о проблеме в Windows 7 с обоями рабочего стола

В Microsoft знают о проблеме в Windows 7 с обоями рабочего стола, однако решать её не станут из-за окончания периода поддержки операционной системы.
UfaTime.ru 17:17
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Прожить дольше не поможет диета с низким содержанием жира

Продолжительность жизни не поможет увеличить диета с низким содержанием жира. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета.
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В аэропорту Петербурга застрелили собаку

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Уже 11 февраля может выйти финальное дополнение для Metro Exodus

Может случайно, а может согласно «заранее составленному хитроумному плану» на сайте проекта Metro Exodus появилась новость, датированная 30 января нынешнего года, в которой называлась дата официального выхода дополнения к игре – 11 февраля.
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На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

Коренной житель Екатеринбурга выставил на продажу уникальный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который был выпущен в 1965 году и оснащён дизельным двигателем.
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Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли критике

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Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
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Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open

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В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
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Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
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Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге

Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
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Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
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Скауты «Спартака» посетили матч «Валенсия» — «Барселона»

Матч 21-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной», который состоялся 25 января и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0, посетили скауты нескольких клубов.
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Mag~: «В матче с Liquid были огромные проблемы с драфтами»

Тренер NAVI Андрей «Mag~» Чипенко и игрок Бакыт «Zayac» Эмилжанов подвели итоги выступления команды на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
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Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
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Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
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