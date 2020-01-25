Общество

РБКРБКСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на экстренном заседании Политбюро ЦК коммунистической партии. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters. В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК принять активное участие в решении проблемы.
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Темпы распространения китайского коронавируса ускорились

Lenta.ru11:02

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Коммерсантъ10:59

Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением в Китае эпидемии пневмонии

ТАСС10:15

Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением коронавируса

REGNUM11:35

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

РБК11:01

Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае

RT на русском09:46

Си Цзиньпин поблагодарил всех медиков Китая, борющихся с коронавирусом

РИА Новости09:47
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Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Газета.Ru 19:20
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Крупнейшие банки РФ успели наладить сбор биометрии в срок

Россияне могут сдать свои биометрические данные для получения удаленных услуг в любом отделении крупнейшего банка, кредитные организации успели своевременно оснастить свои офисы необходимым оборудованием в соответствии с планами ЦБ, показал опрос банков из топ-30, проведенный агентством "Прайм".
ПРАЙМ вчера в 19:15
Общество

Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
РИА Новости 16:21
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости 13:43
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Происшествия

Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест

Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 10:14
Происшествия

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

РИА Новости вчера в 05:38
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
ТАСС 12:28
Общество

Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Мой Брянск 23 января в 07:24
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Ведомости 07:13
Здоровье

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
РЕН ТВ 20:19
Здоровье

Мурашко назвал приоритеты для развития российского здравоохранения

Новый министр здравоохранения рассказал о главных приоритетах модернизации системы.
Live24 03:24
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
РЕН ТВ 10:53
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 13:06
Здоровье

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Здоровье

Названы продукты, сохраняющие молодость кожи

Индийские учёные назвали продукты, помогающие сохранить молодость кожи и способствующие выработке коллагена — основного белка, отвечающего за её упругость и эластичность, пишет издание Times Now.
Life.ru 20:52
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro 10:18
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
Политика

Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
REGNUM 12:29
Кино

Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»

Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Piter.tv 15:31
Политика

Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме

Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет.
Ведомости 10:29
Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал вчера в 21:25
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 23 января в 23:36
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 16:14
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости 20:35
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«Единая Россия» поставит вопрос об исключении из партии главы Чувашии

«Единая Россия» поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из своих рядов и его соответствии занимаемой должности.
News.ru вчера в 10:07
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Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Рамблер вчера в 07:23
Армия и оружие

Войска США опробуют в Европе сценарий войны 2028 года

Согласно сценарию маневров, в 2028 году в Европе вспыхнет военный конфликт с «неназванным, но близким по силам НАТО противником».
REGNUM 20:31
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM вчера в 14:07
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Появились новые рендеры смартфона iPhone 9

UfaTime.ru 05:35
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