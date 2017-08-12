Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ещё 7 января на заседании постоянного комитета политбюро дал распоряжения по принятию мер профилактики и борьбы с новым коронавирусом. Об этом он сообщил в статье в партийном издании ЦК КПК «Цюши».

Си Цзиньпин рассказал, как отдавал приказы по борьбе с коронавирусом

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