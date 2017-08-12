Общество
РИА НовостиГлава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.
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Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
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Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
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Число погибших от коронавируса превысило 1,5 тысячи человек
В Китае количество погибших от коронавируса нового типа выросло до 1523 человек. Об этом 15 февраля сообщает South China Morning Post.
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Художник Павленский задержан во Франции
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Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Наука
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Израильские ученые провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что динозавры постепенно перешли от холоднокровных ящероподобных к теплокровным птичьим в процессе эволюции.
Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Политика
Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Биатлонист Логинов выиграл свое первое золото чемпионата мира
Общество
Выявлена пятёрка самых покупаемых групп лекарств в РФ в 2019 году
Третью строчку рейтинга занимают лекарственные средства для лечения заболеваний респираторной системы (12,4%), препараты от заболеваний нервной системы (11,5%) и препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы (8,4%).
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Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Армия и оружие
ФАН опубликовал фотографии уничтоженной в Сирии турецкой техники
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До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Политика
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Как сообщала «Мойка78», в начале февраля 2020 года Сергей Лавров предложил провести консультации по Шпицбергену, поскольку Норвегия нарушает условия договора, касающиеся прав России на хозяйственную деятельность на этом архипелаге.
Политика
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Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Общество
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В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
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