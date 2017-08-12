Председатель КНР Си Цзиньпин еще 7 января на заседании постоянного комитета Политбюро дал распоряжения о необходимости принять меры профилактики и борьбы с новым заболеванием, которое позднее назвали коронавирусом 2019-nCoV.

Глава КНР рассказал, как отдавал распоряжения о борьбе с коронавирусом

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